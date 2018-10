Domnevnega konflikta med Štuhčevo in Massijem v Gorici ni bilo

"Massi je prinesel smuči in hotel vstopiti v vetrovnik. Toda noter ga ni spustil Alberto Olivetto, lastnik podjetja Energiapura, saj ni želel, da bi Massi opazoval oziroma videl, kako aerodinamični oziroma zračnopropustni so kombinezoni. To je seveda poslovna skrivnost podjetja in če bi Massija spustili v vetrovnik, da bi videl izide testiranja, bi bilo nekaj podobnega, kot če bi nekoga iz zveze Nato spustili na testiranje orožja ruske vojske. Ilka Štuhec in njena mama Darja Črnko sta bili res tisti čas v vetrovniku in sta testirali opremo, tam so bili tudi Boštjan Kline, Christian Innerhofer, Peter Fill, vendar sploh nista vedeli, da je Massi prišel v Sovodenj. Ilka ni mogla prepovedati Massiju vstopa v vetrovnik, ker sploh ni vedela, da je Massi tam," so za EkipoSNdejali iz tabora Ilke Štuhec.

V zgodbo se je vpletla tudi Massijeva partnerka Tina Maze, ki je kar na Twitterju povprašala Štuhčevo, če je to, kar pišejo nekateri mediji res? Štuhčeva na zapis Mazejeve, sicer nekdanje vrhunske alpske smučarke, ni odgovorila …