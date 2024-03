Domnove stopničke v ozadju Petrovega slovesa: Tako je lahko iti na dopust

Ne zmaga celotni vikend odličnega Daniela Huberja, niti ne drugo mesto Domna Prevca. Vrhunec nedeljskega dogajanja v Planici je bila skoraj polurna slovesnost, ki so jo organizatorji po koncu uradne podelitve najboljšim v pravkar končani sezoni pripravili v čast Petru Prevcu, ki je pri 31 letih sklenil izjemno kariero.

"Nisem pričakoval, da bodo naredili nekaj takega. Res poklon organizatorjem, da so se na tak način poslovili od Petra, da so vsi – od slovenske vojske, policije, ministrov – stopili skupaj in pripravili to," je bil po zaključku pestrega, predvsem pa čustvenega dogajanja pod Poncami navdušen Domen Prevc.