Doping: avstrijskemu smučarskemu tekaču 15 mesecev pogojne kazni

V danes začetem sodnem procesu proti Johannesu Dürru se je ta izrekel za krivega uporabe krvnega dopinga, ni pa priznal vsega, kar so mu očitali na tožilstvu. Priznal je lastno uporabo dopinških sredstev, zanikal pa, da je povezal kolega iz smučarskega teka Maxa Haukeja in Dominika Baldaufa z nemškim zdravnikom, ki ga sumijo, da je vodil široko dopinško mrežo.

Dürra so ujeli že med olimpijskimi igrami leta 2014 v Sočiju.

Lani je Dürr priznal, da je v Nemčiji dobil krvni doping, kar je vodilo do racij med nordijskim svetovnim prvenstvom v Seefeldu ter tudi v Nemčiji. Odkritje te mreže so poimenovali afera Aderlass, v njej pa so se znašli še številni drugi športniki, ne samo smučarji tekači.

Preiskava je že pripeljala do več obsodb, med drugimi sta bila kaznovana tudi že Hauke in Baldauf.

Čeprav so Dürra pri nečednem početju ujeli že med olimpijskimi igrami leta 2014 v Sočiju, pa je, kot je povedal na sodišču, nadaljeval svojo dopinško prakso. Tako je shranil kri pri nemškem zdravniku v Erfurtu, da bi jo lahko uporabil za poznejšo vrnitev v tekmovalno karavano.

"Nemogoče je tekmovati na najvišji ravni brez dopinga," je dejal Dürr.