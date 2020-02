Dorothea Wierer osvojila zlato na 15 km na SP v Anterselvi, polom Slovenk

Med 100 tekmovalkami so bile tudi tri Slovenke, na 66. mestu je bila najboljša Nina Zadravec (+ 7:01,2/5),Lea Einfalt (+ 8:45,1/8) je bila 81., Polona Klemenčič(+11:34,3/9) pa 91. Za slovenski tabor tokrat velja, da je slabo opravil svojo nalogo. Dekleta so v smučini prikazala soliden nastop, veliko preveč pa je bilo napak na strelišču in prav nobeni ni uspelo ustreliti vsaj za silo spodobno. Vsaj v uvodu je dobro kazalo Zadravčevi, ki je bila po prvem postanku z ničlo celo 17.

Glede na razplet tekme so bile vnovič dosegljive celo točke, če bi varovanke Andreje Mali izkupiček napak na strelišču vsaj prepolovile. A v zagovor slovenskim tekmovalkam velja dodati, da je med 100 tekmovalkami vseh 20 tarč podrla le Kazahstanka Galina Višnevskaja, še tri pa so tekmo opravile z eno napako.

"Razmere so bile res težke, veter se je spreminjal in očitno dekleta niso znala pravilno odreagirati. A vseeno je bilo napak preveč in streli predaleč od tarče, da bi bili lahko zadovoljni, pa čeprav ima večina deklet še zelo malo izkušenj," je po tekmi dejala glavna trenerka Andreja Mali, o teku pa dodala: "Lea je spet tekla zelo dobro, tudi Nina, Poloni pa se pozna, da je zaradi bolezni izgubila 14 dni dela."

Malijeva je bila dodatno nezadovoljna, ker so njene varovanke zelo dobro nastopile na prejšnjih dveh tekmah. "Generalno gledano smo po dosežkih na prejšnjih tekmah s prvenstvom že lahko zadovoljni. Res pa je, da so želje velike prav na vsaki tekmi in danes nismo pokazali vsega, kar znamo."

Na vrhu je za novo slavje domačega občinstva poskrbelaDorothea Wierer, ki je v primerjavi z Nemko Vanesso Hinz tekla dobro minuto hitreje in imela v cilju glede na 15-kilometrsko razdaljo res drobno prednost. S prvo kolajno na SP pa je bila zadovoljna tudi 27-letna Nemka. Roeiselandova je v Anterselvi osvojila odličja v prav vseh treh posamičnih nastopih,

Devetindvajsetletna Wiererjeva je z drugo zlato kolajno, srebro je osvojila še z italijansko mešano štafeto, vnovič povečala tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Pred NorvežankoTiril Eckhoff, ki je bila le 15., ima zdaj že 94 točk naskoka in vse kaže, da bo ubranila kristalni globus in postala nedvomno prva biatlonka sezone 2019/20.