Downhilka 2020 preskočila vse ovire: v soboto vsi na Pohorje!

Tekmovalci se bodo merili v soboto, 7. marca 2020, na Areškem Pohorju na sedežnici Pisker, začetek tekme pa je napovedan za 23. uro, medtem ko bo ob 20. uri v sklopu dobrodelne VIP-ure snežno podlago preizkusila ambasadorka Ilka Štuhecv družbi ostalih dobrodelnežev.

"Vzdržljivostna smučarska preizkušnja Downhilka 2020 v svoji prvi izvedbi preskakuje oviro za oviro. Organizatorji so bili primorani tekmo prestaviti na 6. marec, ko pa na Mariborskem Pohorju žal ne bo dovolj snega in posledično primerne snežne podlage za izvedbo tekme na prvotni progi. Zato je potrjen termin za izvedbo tekme sobota, 7. marec 2020. Dogajanje se bo začelo pozno popoldne, ambasadorka tekme Ilka Štuhec pa bo VIP-uro smučanja skupaj s povabljenci in nagrajenci začela ob 20. uri. Začetek tekme je nato napovedan za 23. uro, zaključek pa v nedeljo ob 7. uri zjutraj,"sporočajo organizatorji.

Izzivov ne bo manjkalo

"Ker si Downhilko resnično želimo izpeljati v letošnji zimi, smo primorani iskati rešitve, saj nas vreme letos res ne usliši. Našli smo alternativo na Areškem Pohorju, kar nas veseli kljub temu, da tekmovanje ne bo ravno takšno, kot smo ga želeli,"je povedala vodja organizacije Downhilke Dora Skorobrijin.

Tekma bo namreč zaradi še večje zahtevnosti za smučarje, ki jo prinaša prevoz s sedežnico in ne gondolo, trajal osem ur in ne dvanajst, kot je bilo prvotno načrtovano. Kljub temu izzivov za tekmovalce ne bo manjkalo, nič slabši pa ne bo ambient, saj bo proga ob sedežnici Pisker na Areškem Pohorju prvič v zgodovini osvetljena in bo ponudila smuko na najvišji možni ravni, kot si jo zaslužijo tekmovalci.

VIP-ura z Ilko Štuhec v znamenju dobrodelnosti

Ilka Štuhec bo kot ambasadorka tekme s povabljenci progo preizkusila med 20. in 21. uro, vsak odpeljan krog pa bo prinesel sredstva v dobrodelni sklad. Enako velja za tekmovalce na tekmi, ki bodo s svojo požrtvovalnostjo in željo po zmagi in nazivu najbolj vzdržljivega smučarja v dobrodelni sklad prispevali po en evro za vsak odpeljani krog. Zbrana sredstva bodo namenjena Fundaciji za športnike iz socialno ogroženih okolij, ki deluje pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije. Tekmovalci bodo imeli ob vznožju sedežnice Pisker na voljo poseben prostor za pripravo in počitek ter okrepčilo.

"Logističnih izzivov tudi tukaj ni manjkalo, a pomembno nam je, da se tekmovalci in vsi ostali na tekmi dobro počutijo. Kljub temu, da so se načrti s tekmo spremenili od tistih prvotno načrtovanih, verjamemo, da je pred nami izjemen športni dogodek, ki bo služil kot osnova za nadgrajevanje v prihodnjih letih," je še dodala Skorobrijinova.