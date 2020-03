Downhilka prestala vse 'udarce', na Arehu smučali za dober namen

Če danes, v nedeljo, po neprespanih nočeh Luko in Doro Skorobrijin vprašamo, ali sta zadovoljna z izvedbo premierne Downhilke, bržkone ne bi našla pravih besed. Ogromno je bilo dela, kakšen siv las je zagotovo zrasel, a kar je najpomembneje dogodek je uspel! Sprememba prvotnega termina je pustila posledice, a ne tolikšnih, kot bi jih lahko. Tudi selitev tekme z Mariborskega Pohorja na Areh se je izkazala za primerno. A kar je ob koncu dneva in dolge noči za najbolj drzne in vzdržljive pomembno – trud je poplačan, zbrali so lepo količino denarja za pomoči potrebne.

"Zavedam se, da imajo nekateri ljudje zelo velike probleme že s tem, da si pokrijejo stroške za življenje, kaj šele, da bi kaj zraven dali za šport," je našemu Maticu Flajšmanu zaupala Štuhčeva. "Upam, da bomo lahko nekomu pomagali in upam, da bomo čim več športnikom omogočili, da uresničijo svoj talent."

Najprej so se na Piskru merili povabljenci, tako imenovani VIP del Downhilke (Miran Stanovnik – s telemark tehniko, Jernej Damjan, Andrej Šporn – brez palic, Tomaž Barada, Ana Drev in dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec), ob 23. uri so se zmagi naproti podali tisti, ki so bili sposobni osem ur smučati in nabirati kroge. Naloga, ki na prvič osvetljeni progi, ni bila niti približno enostavna. Ki za povprečnega rekreativca ni bila izvedljiva, saj je bila konkurenca izjemna, med 32 tekmovalci in tekmovalkami je bilo več tistih, ki so nizali kroge brez pravega počitka, ki so na tekmo prišli dobro pripravljeni.