DP v Planici prekinil nesrečen padec Eme Klinec, ki se je (najbrž) huje poškodovala

Za kakšno poškodbo gre, bo znano šele zvečer. Mlado skakalko so namreč po padcu oskrbeli na prizorišču v dolini pod Poncami, nato pa jo prepeljali v bolnišnico na Jesenice, kjer bodo opravili ustrezne zdravniške preglede, po katerih bo znano, kako resna je poškodba.

Zaradi padca se je zavleklo tudi samo tekmovanje; državno prvenstvo članov, članic in ekip v absolutni kategoriji. Med člani, kjer Peter Prevc ni skakal, saj se je odločil za pripravo na novoletno turnejo, je sicer naslov ubranil Timi Zajc, med članicami pa je po nesrečnem padcu lanske zmagovalke Klinčeve slavila Urša Bogataj.



Na novoletno turnejo še Pavlovčič in Semenič

Po državnem prvenstvu v smučarski skokih v Planici je glavni trener slovenske vrste izbral še zadnja dva skakalca za bližnjo 67. novoletno turnejo. Gorazd Bertonceljse je odločil, da bo v ogenj poleg Zajca, Domna in Petra Prevca ter Jerneja Damjanaposlal šeAnžeta Semeniča in Bora Pavlovčiča.