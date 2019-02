Ilka izpolnila željo devetletni Nini

"Draga Ilka, jaz sem Nina iz 4. razreda, stara sem devet let. Zelo rada te gledam, ko zmaguješ in dobiš medaljo. Ker živimo sami (mami, bratec, jaz), moja mami pa je brez službe, še nisem bila na nobenem tečaju. Mami pravi, da nama bo z bratcem kupila smuči in naju vpisala na tečaj, ko bo dobila službo. Potem bom mogoče smučala kot ti." Devetkratna zmagovalka tekem svetovnega pokala se je odločila, da prehiti Ninino mamo in deklici uresniči željo.

"Pošiljke so dober opomnik, da za nami stoji ogromno ljudi, tako rekoč cela Slovenija, in podpira delo naše ekipe. Ogromno pozitivnih sporočil sem prejela tekom kampanje s Pošto Slovenije. Predvsem so to male pozornosti, ki me spomnijo na dom, na navijače, na vse, ki me podpirajo in redno spremljajo, kljub temu da nisem veliko doma. Po drugi strani vsebina pisem razkriva tudi, kako veliki navdušenci nad smučanjem smo Slovenci. Vsake tri tedne prejmem komplet pisem in ostalih pozornosti, med njimi tudi risbe, stripe, klasična pisma, posvetila, celjski rokometni klub mi je celo poslal personaliziran dres," je sporočila smukaška šampionka, ki je v Areju ubranila naslov svetovne prvakinje v kraljevski disciplini.

"Razvoj smučanja v Sloveniji ne moremo jemati kot samoumevnega. Moramo se vedno znova truditi, da dvigujemo priljubljenost, delamo vse za vzgojo mladih v duhu športa in kakovostnega preživljanja prostega časa. Ninino pismo je bilo zelo iskreno in prisotna je bila res velika in hkrati enostavna želja, da želi smučati. Zato sem se odločila, da moram tako njej kot njenemu bratcu pomagati uresničiti eno njunih velikih želja. Kdo ve, morda je to prvi korak k temu, da postaneta vrhunska športnika. Morda pa bo to za njiju nova izkušnja, kjer bosta spoznala nove prijatelje, se naučila samostojnosti, odgovornosti in predvsem še bolj vzljubila smučanje. Veseli me, da sem v položaju, ko lahko izpolnim kakšno takšno željo. Hvaležna sem za to. Spomnim se tudi, kako vesela sem bila jaz v njuni starosti vsakič, ko sem stopila na smuči. Še zdaj sem. Zato upam, da bosta tudi onadva uživala ta teden in v prihodnje," je bila najboljša slovenska in svetovna smukačica zadovoljna, da je lahko pomagala.

Nina in njen brat Aleks se v času šolskih počitnic udeležujeta tečaja na smučišču Trije kralji, tečaj traja do petka, ko bodo imeli tečajniki tudi čisto pravo tekmo za zaključek. Ilka je poskrbela za vso opremo, ki sta jo potrebovala, in upa, da ju bosta še velikokrat uporabljala.