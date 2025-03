Nika Prevc: Bilo je stresno v Trondheimu, a splačalo se je potrpeti

Slovenski smučarski skakalci in skakalke so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani strnili vtise po nedavno izjemno uspešno zaključenem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu. Slovenski reprezentanti in reprezentantke se lahko pohvalijo z osvojenimi petimi medaljami (tri posamična zlata, mešano ekipno srebro in moško ekipno zlato), to svetovno prvenstvo pa bomo pomnili predvsem po žlahtnosti odličij. Po zaslugi skakalcev in skakalk smo namreč SP na Norveškem končali med prvimi tremi nacijami po osvojenih kolajnah.