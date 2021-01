Dragšič: Ne vem, zakaj bi situacija z virusom preprečevala selitev v Kranjsko Goro

Še pred tednom dni so bili obeti za tekmi 16. in 17. januarja dobri, že takrat pa so organizatorji napovedali, da potrebujejo dva hladna dneva, da pripravijo še preostale potrebne količine snega. Vremenski zasuk povzroča skrbi predvsem v spodnjem delu, kjer bo težko pripraviti potrebnih 40 cm snežne podlage. Toplo vreme in dež sta namreč odnesla del snežnih zalog, s tremi mrzlimi dnevi pa bi bila tekma lahko rešljiva. "Imeli smo dež in precej visoke temperature, ki so nas spravljali v slabo voljo. Toda na vse že gledamo z več upanja. Napovedi za prihodnjih 15 dni namreč govorijo o tem, da prihaja nekaj snega, nato pa mrzlo in stabilno vreme. Proga je trenutno pripravljena do Trikotne jase, potrebujemo pa hladno vreme, da zasnežimo zadnji del, torej slalomsko progo," v pogovoru s slovenskimi mediji upanja ne izgublja generalni sekretar organizacijskega odbora Zlate lisice Srečko Vilar. Želja mariborskih prirediteljev je zdaj tudi prestavitev snežne kontrole, ki je napovedna za četrtek, saj realnih možnosti za pripravo proge do takrat ni, prav konec tedna pa naj bi se vreme spremenilo.