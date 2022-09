Dres Mušiča pod strop Hale Tivoli

"V klubu se zavedamo, kaj je Aleš Mušič naredil za ljubljanski in slovenski hokej. Zavedamo se, da je legenda slovenskega in ljubljanskega hokeja in hvaležni smo mu za vse, kar smo skupaj dosegli," je na novinarski konferenci o Alešu Mušiču uvodoma povedal predsednik kluba Miha Butara .

"Zato bomo v klubu upokojili njegov dres, ki se bo pod stropom dvorane pridružil številki 24 Tomaža Vnuka," je za klubsko spletno stran še povedal Butara. "Zelo velika čast je, da po koncu kariere obesijo tvoj dres pod strop. Prepričan pa sem, da bi si pred mano to zaslužil še kdo drug. Pred mano je bilo pri Olimpiji ogromno odličnih hokejistov. Vedno poudarjam, da je eden izmed teh Igor Beribak, ki še deluje v klubu. Drugače pa je to res velika čast, kaže, da si dobro delal, da si dal nekaj športu, Ljubljani," je povedal dolgoletni kapetan zmajev Mušič. V svoji karieri je odigral preko 100 tekem za slovensko reprezentanco, 547 tekem v ligi ICE (nekdanja EBEL), 138 tekem v Alpski hokejski ligi. Osvojil je 11 naslovov državnega prvaka. Večino svoje kariere je zapisal ljubljanskemu hokeju, eno sezono je igral v Fehervaju, na kar ima lep spomin.

V vseh teh letih je igral s številnimi dobrimi hokejisti, med njimi izpostavlja Todda Elika. "To je bil velik človek, odličen hokejist, sploh pri letih, v katerih je tukaj igral. Nihče mu ni mogel nič, plošček je vozil po celem igrišču," je povedal Mušič in dodal, da je podoben igralec tudi John Hughes. Od slovenskih igralcev je izpostavil Igorja Beribaka, Tomaža Vnuka, Iva Jana, Dejana Kontreca, Nika Zupančiča ... "Toliko igralcev, da je, ko pogledam nazaj, res super, s kom vse sem igral," je povedal Mušič in se zahvalil tudi vsem trenerjem. Posebej je omenil Hannuja Järvenpääja, Raima Summanena, pa tudi iz reprezentance Matjaža Kopitarja in Matjaža Seklja v mlajšem obdobju kariere. "Če sem koga pozabil, se opravičujem, res jih je bilo veliko. Moram pa omeniti tudi Mika Posmo, ki je imel res občutek za vodenje tekem," je povedal.

"Če pogledaš nazaj, je teh 35 let v hokeju kar hitro minilo," je za spletno stran zmajev opazil Aleš Mušič, ki mu je med lepšimi hokejskimi spomini ostala sezona 2018/19 s trojno krono (alpska liga, DP in Pokal Slovenije), pa prva sezona v ligi Ebel, ko so 2007/08 izgubili šele v finalu, pa igranje z reprezentanco na kar dvojnih olimpijskih igrah in številni drugi.