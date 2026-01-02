Naslovnica
'Dres Timija Zajca je pred tekmo ustrezal vsem meritvam'

Ljubljana, 02. 01. 2026 15.15 pred 1 uro 3 min branja 19

Avtor:
S.V. STA
Timi Zajc

Dres Timija Zajca je po besedah vodje smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) Gorazda Pogorelčnika ustrezal vsem meritvam pred tekmo. Na njegovo krčenje in posledično diskvalifikacijo naj bi vplivali naravni dejavniki, ki jih v slovenskem strokovnem štabu niso dovolj natančno preučili.

Mnoge poznavalce je ob tem zbodlo dejstvo, da je Timi Zajc na drugi tekmi novoletne skakalne turneje v Garmisch-Partenkirchnu nastopil z istim dresom kot v Oberstdorfu, s katerim je že bil predhodno diskvalificiran.

"Ta dres je Zajc uporabil, ker je pred tekmo ustrezal vsem meritvam. Slednje se opravljajo vsak dan in so bile v skladu s pravili. Zakaj prihaja do razlik med našimi in uradnimi meritvami, je težko reči. Najverjetneje pa je krčenje dresa posledica vremenskih razmer oziroma naravnih vplivov, kot sta vlaga in temperatura," je za STA dejal Gorazd Pogorelčnik in dodal, da vpliva omenjenih faktorjev še niso natančno preučili.

"Na to bomo morali biti v prihodnje bolj pozorni," je v isti sapi še povedal Pogorelčnik. Poudaril je tudi, da Zajc na turnejo ni prišel z istim dresom, s katerim je skakal na prejšnjih tekmah svetovnega pokala.

Gorazd Pogorelčnik
Gorazd Pogorelčnik
FOTO: Damjan Žibert

Izpostavil je še, da tekmovalci uporabljajo različne materiale, kar velja tudi v slovenski reprezentanci, saj vodilni na turneji in v skupnem seštevku svetovnega pokala Domen Prevc in Anže Lanišek ne skačeta v dresih iz istega materiala.

"Nekateri so lahko mehkejši, medtem ko so drugi malce trši. Drugačni sta lahko tudi struktura in barva blaga, kar ravno tako lahko vpliva. Takšnih in podobnih dejavnikov je zelo veliko," je pojasnil Pogorelčnik.

Ob tem je še povedal, da nikakor ne moremo govoriti o tem, da vsi skačejo v enakih dresih, saj se ti prilagajajo glede na tehniko skakanja posameznega skakalca.

"Poleg tega je treba dres najprej preizkusiti na skakalnici in šele potem tekmovalec vidi, kaj je dejansko dobil oziroma naročil," je bil jasen vodja skakalne panoge pri SZS.

Timi Zajc
Timi Zajc
FOTO: AP

V zvezi z omenjenimi nevšečnostmi je slovenska reprezentanca na četrtkovi tekmi vložila tudi uraden protest pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), a uradnega odgovora še ni prejela.

"Gre za proceduralne zadeve. Če je FIS zelo strikten, ko gre za milimetre, potem mora biti enako tudi pri izvajanju kontrole. Nismo pa protesta vložili zaradi dolžine noge Zajčevega dresa, temveč zaradi samega postopka," je še povedal Pogorelčnik.

Pregledi opreme se ponavadi izvajajo po nastopu skakalcev v izteku, kjer pa imajo prostor, pa lahko tudi na vrhu skakalnice. In to se je zgodilo v Garmischu.

"Želel sem presenetiti skakalce in trenerje. Za to nisem imel posebnega razloga, želel sem videti, kaj se bo zgodilo. Tokrat smo imeli možnost kontrole na vrhu skakalnice. Preverili smo predvsem dolžino nog, v nekaj primerih tudi čevlje. Seveda so bili vsi presenečeni. Morda bo v prihodnosti več takšnih pregledov, ekipe jih lahko pričakujejo kadarkoli," je za sport.pl po tekmi povedal glavni nadzornik opreme pri FIS Mathias Hafele.

Mathias Hafele
Mathias Hafele
FOTO: AP

Dve diskvalifikaciji Zajca na novoletni turneji sta sicer precej odmevali tudi v mednarodni športni javnosti. Ob omenjeno nevšečnost se je obregnil tudi nekdanji skakalni šampion Nemec Martin Schmitt, ki ga je zmotil Zajčev zapis na Instagramu.

Slovenski skakalec je namreč po prvi diskvalifikaciji v storyju sarkastično zapisal: "Kako prijetno tekmovanje ... Toda pojdimo zdaj malo raztegniti dres, morda pa bo v Garmisch-Partenkirchnu vse v redu."

"Kontrolor si je ob tem dejal, da bo dres preveril pred skokom in ne šele po njem, ko se bo že raztegnil. Mislim, da bi se Zajc moral nad tem zamisliti," je za Eurosport dejal Schmitt.

Novoletna turneja se bo s kvalifikacijami v Innsbrucku nadaljevala v soboto. Tekma bo na sporedu v nedeljo ob 13.30.

smučarski skoki timi zajc dres afera pogorelčnik

Ana Bucik Jogan napovedala konec kariere

Kralji leto 2026 začeli z domačim porazom

KOMENTARJI19

Blue Dream
02. 01. 2026 16.46
Sem že par let nazaj povedal da so se zaciklali v vseh teh pravilih in merjenju vsega. Na koncu še tekmovanje ni več gledanje skokov ampak seštevanje in odptevanje vseh dejanvnikov ki so vplivali na ta rezultat. Kam to pelje? in skoki niso edini šport kjer se to dogaja
Odgovori
0 0
Free Izrael
02. 01. 2026 16.32
Mene samo skrbi brutalni tempo tekem na novoletni turneji za naše tekmovalce🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Sirhakel7
02. 01. 2026 16.28
Tudi meni je absurdno kar se dogaja z dresi, ampak Zajc naj se skulira, zamenja dres in najbolj jim bo zaprl usta z rezultati.
Odgovori
0 0
a res1
02. 01. 2026 16.27
Pa naj skačejo v gatah, tisto minuto bi že potrpeli. Ampak podkopuvanje itd je tu, mislim v igri.
Odgovori
0 0
Rudar
02. 01. 2026 16.17
Enkrat diskvalificiran, drugič gre z istim dresom na tekmo??????
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
02. 01. 2026 16.01
Skoki so postali parodija na račun dresov.
Odgovori
+6
6 0
4krogci
02. 01. 2026 15.58
Men je neki druzga bl fascinantno...Prevc ma OK dres...Timi pa stalno neki narobe....a to nasi vodilni v reprezentanci ki smuglajo, da nimamo 2 na vrhu al kaj ej na stvari??? K da ti gre cela Novoletna turneja, ki je v koledarskem letu najpomembnejsa je tko malo cudno!
Odgovori
+0
2 2
iskriv
02. 01. 2026 15.58
Dokler bodo sodniki našim skakalcem dajali v povprečju 1,5 točke manj od skakalcev Avstrijske reprezentance in iskali možnosti diskvalifikacij naših skakalcev bo obstajala realna možnost obstoja skakalne mafije , ki favorizira Avstrijske skakalce .
Odgovori
+12
12 0
graf
02. 01. 2026 15.59
👍
Odgovori
+3
3 0
JanezNovak13
02. 01. 2026 16.07
In za Nemce navijajo.
Odgovori
+2
2 0
jezenslovenec
02. 01. 2026 16.09
Ja, še večja žalost je to, da je med sodniki SLOVENEC.
Odgovori
+4
4 0
graf
02. 01. 2026 15.51
Bolj ko mešaš drek bolj smrdi pravijo , kar je je in nehajte zdaj jokat in nabijat s tem ker ne bo nikomur v korist (kvečjemu jodlarjem ki se nam smejejo) ! Upam pa da se bodo vsi ki imajo zadolžitve z dresi kaj naučili iz tega sramotnega primera ...
Odgovori
+4
4 0
pojtrarara
02. 01. 2026 15.38
ce se dresi spreminjajo odvisno od razmer in med letom potem je treba narediti enak protokol vedno za vse kdaj se bodo merili in ce takrat ustreza potem je ok... ne pa taka absurdnost kot se dogaja... da je en inisti dres enkrat vredu. potem ne, potem spet vredu in potem spet ne... to ne more biti tako... zdaj mi je se bolj jasno. da icitno so ga zafrknili zaradi sarkasticnega zapisa in se mu je kontrolor masceval ker ima kao moc.... samo ce je to sportno potem se lahko marsikaj vprasamo... oravila mirajo biti jasna, tako pa ocitno se zdi, da gre za samodejno izzivljanje kontrolorjev kadar se jim zazdi. da bodo to naredili, to potem ni vec sport... pa tudi sicer NI MOGOČE DO MILIMETRA NATANCNO IZMERTITI OBLEKE, KI JE OBLECENA.. CE hocemo meritev do mm narancno, je treba obleko natancno poravnati na ravni povrsini... ze iz tega argumenta so te meritve kjarekoli in na komermoli cista farsa
Odgovori
+6
6 0
kunccix
02. 01. 2026 15.37
Odgovorne za drese pri reprezentanci, bi bilo potrebno denarno kaznovati! Tole je komedija, ker se ne premaknejo odgovorni in povzročajo negativizem. Fantje jim zaupajo, tile pa vztrajajo še naprej pri tem dresu in potem zgubljajo tekme, točke, dobre uvrstitve…
Odgovori
+1
1 0
pojtrarara
02. 01. 2026 15.56
a razumes da ima en in isti dres ki je enkrat ustrezen, potem neustrezen, pa spet ustrezen in potem spet neustrezen... to ne more biti in ni nihce pri nas kriv
Odgovori
+1
1 0
graf
02. 01. 2026 16.03
vprašanje če se reprezentanci zdi to smešno da zaradi enega skakalca cela reprezentanca izgubi kvoto s petih na samo štiri skakalce ! Kvoto je lahko izgubiti a zelo težko pridobiti nazaj kunc ..
Odgovori
0 0
Sandokkan
02. 01. 2026 15.33
Nesposobni Slovenci.
Odgovori
-5
1 6
FERDO9
02. 01. 2026 15.33
Kako KRČENJE, če je bil predolg???? Ali si malo pojme zamešal gospod novinar?
Odgovori
-4
1 5
piko3
02. 01. 2026 16.19
Če bi prebral komentarje, bi videl, da je bil dres PREKRATEK.
Odgovori
+1
1 0
