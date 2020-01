Svahnova v finalu ustavila pohod Lampičeve, ki se veseli 2. mesta

Najboljša slovenska smučarska tekačica ta čas Anamarija Lampičnadaljuje uspešne nastope na sprinterskih preizkušnjah svetovnega pokala. V soboto je v Dresdnu zmagala v kvalifikacijah, v izločilne boje pa sta se prebili tudi Katja Višnar, ki je bila deseta, in Vesna Fabjan, ki je bila 18. V moški konkurenci se je v izločilne boje prebil Miha Šimenc. Lampičeva, ki je za 1,01 sekunde ugnala drugo najhitrejšo, Švicarko Laurien van der Graaff, je v četrtfinalu tekla v skupini 3 skupaj z Norvežanko Julie Myhre, Švedinjo Evelino Settlin, Kanadčanko Dahrio Beatty, Nemko Nadine Hermannin Čehinjo Terezo Beranovoter slavila zmago s petim najboljšim dosežkom četrtfinala (2:31,83 sekunde).

Višnarjeva je v skupini 5 tekmovala s Švedinjo Majo Dahlqvist, Italijanko Greto Laurent, Norvežanko Ane Appelkvist Stenseth, Nemko Sofie Krehl in Finko Katri Lylynpera. V izjemno tesnem obračunu je slovenska predstavnica ostala brez polfinalne vozovnice, čeprav je za zmagovalko Dahlqvistovo zaostala le za 0,9 sekunde. Fabjanovo so v skupini 1 čakale Švicarka Nadine Fähndirch, Američanka Sophie Caldwell, Norvežanki Mari Eidein Anikken Gjerde Alnaester Italijanka Alice Canclini. Izkazalo se je, da je bila to najhitrejša skupina, saj so se v nadaljnje tekmovanje ob zmagovalki Fähndirchovi (najboljši dosežek četrtfinala 2:30,02 sekunde) in drugouvrščeni Caldwellovi (drugi najboljši dosežek 2:30,20) prebili tudi "srečni poraženki" Alnaesova in Eidejeva, ki sta postavili tretji oziroma četrti čas četrtfinala.

Lampičeva je v polfinalu zasedla drugo mesto z zaostankom 0,15 sekunde za Švedinjo Linn Svahn, za slovensko zvezdnico pa sta se zvrstili še srečni poraženki Caldwellova in Van der Graaffova. Drugi polfinale sta s precej počasnejšim tekom na prvem in drugem mestu dobili Švedinji Dahlqvistova in Linn Sömskar, ob kar treh predstavnicah te skandinavske dežele pa je Lampičevo v velikem finalu čakala težka naloga. Vseeno jo je opravila z odliko in bila do konca v igri za zmago, nato pa je preveč zaostala za Svahnovo, po ogledu posnetkov pa so ji pripisali drugo mesto v tesnem obračunu z Dahlqvistovo.

Šimenc, ki je bil v moški konkurenci v kvalifikacijah 26., je v četrtfinalu tekel v tretji skupini, njegova tekmeca sta bila Norvežana Kasper Stadaasin Sindre Bjoernstad Skaar, Šved Oskar Svensson, Francoz Valentin Chauvinin Italijan Maicol Rastelli. Luka Markunje bil 36., Janez Lampič pa 39. Najhitrejši je bil Francoz Lucas Chavanat.

