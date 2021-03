Drozg: NHL? Sem korak bližje

Ker je Drozg našel mesto v ekipi AHL, je morda nekaj bližje prvemu nastopu v ligi NHL? "O NHL je težko govoriti za to sezono, saj je sezona kratka. Tudi Pittsburgh ima še nekaj igralcev, ki so rezerve in čakajo na priložnost, če se kdo poškoduje. Sem pa definitivno korak bližje, sploh če gledamo z vidika, koliko mi trener zaupa in koliko minutaže mi daje. Če bom tako nadaljeval, verjamem, da bom kmalu dobil priložnost. Ampak bomo videli, kako se bodo stvari dogajale in odvijale. To so take stvari, ki se lahko hitro spremenijo." V dosedanjih tekmah je dosegel tri zadetke ter eno asistenco. Zadovoljen s točkovnim izkupičkom? "Glede statistike sem in nisem zadovoljen. Ni slaba, je pa res, da je lahko še bolje. Imel sem tudi dosti več priložnosti, ampak nisem vseh izkoristil. Tudi moji soigralci jih veliko niso izkoristili, kar je nekako edini razlog, da izgubljamo tekme. Imamo veliko 100 % priložnosti in iz le teh ne damo gola. To nas tepe. Tudi meni se je to velikokrat zgodilo. Izgleda bom moral menjati neki ritual pred tekmo (smeh). Statistika sicer ni bila nikoli merilo, kako dober je igralec. Če ti delaš za ekipo in trener to vidi, je to najbolj pomembno. Statistika je na koncu za tebe, za tvojo samozavest, kar je odvisno od vsakega posameznika, kako gleda na to. Dokler ti delaš dobro za ekipo, mislim, da statistika ni tako pomembna." In cilji v preostanku tekmovalne sezone? "Do konca te sezone pričakujem, da čim več tekem zmagamo, da je čim manj prekinitev tekem zaradi covida-19 in čim manj poškodb. To je prvi cilj. Potem upam, da se kakšno pravilo v ligi spremeni, da bomo lahko igrali playoff. To je to. Hvaležni smo za vsak dan in vsako tekmo, ko smo lahko tukaj in lahko igramo. Ko so nam to vzeli in nismo mogli igrati, komaj zdaj vidimo, kaj smo izgubili. Tako da res cenimo to. Glavni cilj je, da to sezono nekako speljemo do konca, ker je posebna sezona. Vseeno ostaja neki cilj, da vsako tekmo zmagaš, da iz dneva v dan postajaš boljši in da delaš na sebi. Če ne drugega, za sebe, da se pripravljaš na naslednjo sezono in da pokažeš, kaj znaš."