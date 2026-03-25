Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Drsalka po nesreči na OI: 'Imam brazgotine in zamegljen vid, a ne bom obupala'

Varšava, 25. 03. 2026 12.30 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Padec poljske hitrostne drsalke

Na letošnjih zimskih olimpijskih igrah smo bili priče številnim velikim in zgodovinskim dosežkom, na žalost pa tudi številnim grdim padcem, poškodbam in nenavadnim nesrečam. Med preizkušnjo na 1500 metrov v hitrostnem drsanju je poljska drsalka Kamila Sellier utrpela grdo poškodbo, saj jo je ena od tekmovalk v zavoju porezala z drsalnim rezilom po obrazu in tik pod levim očesom. Zdaj je Poljakinja z vidno brazgotino spregovorila o svoji izkušnji.

Le tedne po tem, ko je na zimskih olimpijskih igrah skoraj izgubila oko, je Kamila Sellier pogumno znova obula drsalke in tekmovala. Posledice trka z drsalnim rezilom Američanke Kristen Santos-Griswold so še vidne na njenem obrazu in verjetno nikoli ne bodo popolnoma izginile. Poljska športnica je morala na operacijo zigomatične kosti, gre za kost na obrazu, ki tvori izbočino lic in del očesne votline.

Tedaj je o svoji izkušnji spregovorila na poljski televiziji Dzien Dobry TVN. "Na žalost nas včasih kdo udari v obraz. Ostala mi bo brazgotina, vid mi bo morda nekoliko zamegljen, a ne bom obupala," je sprva dejala Poljakinja, ob kateri je sedel njen soprog Diane Sellier, ki je tudi drsalec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je bila resna nesreča, a z njo se poskušam pozitivno soočiti. Predvsem zato, ker sem obkrožena z izjemnimi ljudmi. Podpira me celotna družina in ljudje po celotnem svetu. Veliko ljudi mi je poslalo pozitivna sporočila," je s pozitivno noto nadaljevala Sellier.

A njen močan karakter in odločnost skrivata resnost poškodbe. "V očesni votlini pod očesom imam vstavljeno titanovo mrežico. Pod obrvjo pa imam še vedno zlomljeno kost. Največje neprijetnosti mi povzroča to, da vidim dvojno, ko pogledam navzgor, včasih pa tudi, ko pogledam navzdol," je priznala, a jasno je, da je poškodba ne bo ustavila.

drsalka oi Kamila Sellier

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
zadovoljna
Portal
Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Materinski dan 2026: Kako letos praznovati na poseben način?
Materinski dan 2026: Kako letos praznovati na poseben način?
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
vizita
Portal
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Je mleko namenjeno le otrokom?
Je mleko namenjeno le otrokom?
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
cekin
Portal
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje za 5,8 odstotka
Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje za 5,8 odstotka
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
moskisvet
Portal
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
dominvrt
Portal
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
okusno
Portal
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599