Drsalka po nesreči na OI: 'Imam brazgotine in zamegljen vid, a ne bom obupala'

Le tedne po tem, ko je na zimskih olimpijskih igrah skoraj izgubila oko, je Kamila Sellier pogumno znova obula drsalke in tekmovala. Posledice trka z drsalnim rezilom Američanke Kristen Santos-Griswold so še vidne na njenem obrazu in verjetno nikoli ne bodo popolnoma izginile. Poljska športnica je morala na operacijo zigomatične kosti, gre za kost na obrazu, ki tvori izbočino lic in del očesne votline.

Poškodba Kamile Sellier je bila zelo resna AP

Poškodba Kamile Sellier je bila zelo resna AP

Poškodba Kamile Sellier je bila zelo resna AP

Poškodba Kamile Sellier je bila zelo resna AP

Poškodba Kamile Sellier je bila zelo resna AP











Tedaj je o svoji izkušnji spregovorila na poljski televiziji Dzien Dobry TVN. "Na žalost nas včasih kdo udari v obraz. Ostala mi bo brazgotina, vid mi bo morda nekoliko zamegljen, a ne bom obupala," je sprva dejala Poljakinja, ob kateri je sedel njen soprog Diane Sellier, ki je tudi drsalec.

"To je bila resna nesreča, a z njo se poskušam pozitivno soočiti. Predvsem zato, ker sem obkrožena z izjemnimi ljudmi. Podpira me celotna družina in ljudje po celotnem svetu. Veliko ljudi mi je poslalo pozitivna sporočila," je s pozitivno noto nadaljevala Sellier.