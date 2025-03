Drug drugemu sneli kapo: navijači novemu rekorderju, Domen njim

Rajanje v dolini pod Poncami je trajalo vse od 11.05, ko je Domen Prevc svetovni rekord končno pripeljal nazaj domov. Dve uri in pol pozneje je z dvignjenimi rokami pritekel na oder, pod katerim ga je čakalo več tisoč navijačev. Makadamsko kotanjo je preplavil val ponosa in domači navijači so z glasnim skandiranjem proslavili zgodovinski uspeh.

Planiški meteorolog Jure Jerman je v pogovoru za 24ur.com že na deževni petek napovedal, da bo nedelja najlepši dan letošnje Planice. Imel je prav, tako in drugače. "Ko pa skočiš ti, se nebo nam razjasni," bi si lahko sposodili refren znane pesmi Vlada Kreslina Z Goričkega v Piran in jo posvetili Domnu Prevcu. Ko se je okoli 11. ure z zaletišča pognal v globino Letalnice bratov Gorišek, je spodaj završalo. Na tisoče navijačev je napeto spremljalo, ko ga je neslo daleč, daleč. Do novega najdaljšega poleta v zgodovini smučarskih skokov.

Zadnjih osem let je bil svetovni rekord v lasti letalnice v Vikersundu na Norveškem, zdaj se z njim spet lahko kiti Planica. Na letalnici zdaj z rdečimi črkami piše Domen P. in številka 254,5.

Piko na i je tik za njim postavil še vodilni po prvi seriji Anže Lanišek, ki je ubranil prednost pred novim svetovnim rekorderjem. Proslavljanje dvojne slovenske zmage in novega svetovnega rekorda se je začelo, tudi oblaki, ki so dva dni močili Planico, so se končno umaknili zmagoslavnemu soncu. To je pomenilo, da se je dolina pod Poncami kopala v toplih sončnih žarkih, ko so na oder, ki so ga pokonci držali Modrijani, pritekli še junaki dneva. Naši orli, ponos Slovenije. Prvi je prišel Lovro Kos in zgrabil mikrofon, da bi pozdravil še ostale. Sledil mu je Timi Zajc, nato pa še mož, ki stoji za uspehi orlov.

Trener Robert Hrgota je priznal, da je bil začetek sezone decembra sprva res težak: "Hvala, da ste prišli, hvala, da ste nas podpirali tudi, ko nam ni šlo. Ampak fantje so ostali zbrani, oddelali so in danes je tukaj nagrada." Njegove besede je pospremil glasen aplavz, ki se je nato prelil v skandiranje: "Domen, Domen!" Ta je snel kapo in se priklonil navijačem, ki so kar prekipevali od ponosa in se priklanjali nazaj.

Presrečni Anže Lanišek, ki je pred domačim občinstvom zmagal prvič, je na oder dobesedno priskakljal in nato še naprej skakal visoko v zrak. Slovenske zastave so zavihrale še višje.

