Zimski športi

Drugi superveleslalomski odstop Ilke Štuhec v sezoni

Trbiž, 18. 01. 2026 11.51 pred 51 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Ilka Štuhec

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec po osmem mestu na sobotnem smuku konca tedna v Trbižu oziroma na Višarjah ni nadgradila na današnjem superveleslalomu. Edina slovenska predstavnica na smukih in superveleslalomih med elito je bila na zahtevni progi preveč neposredna ter po drugem odseku po skoku ni mogla ujeti vrat in je ostala brez uvrstitve.

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec
FOTO: Profimedia

To je bil drugi superveleslalomski odstop za Ilko Štuhec po uvodni tekmi sezone v disciplini v St. Moritzu. Na prejšnjem superveleslalomu v Val d'Iseru je s sedmim mestom dosegla najboljši dosežek v tej disciplini v zadnjih sedmih letih. Štuhec je v soboto na smuku z osmim mestom prišla do drugega najboljšega dosežka na smukih v sezoni po četrtem mestu v Val d'Iseru.

Specialistke za hitre discipline po Trbižu čaka še postaja v Crans Montani v Švici, kjer bosta na sporedu zadnji ženski tekmi v smuku in superveleslalomu pred olimpijskimi igrami v Cortini d'Ampezzo. Olimpijski ženski smuk bo na sporedu 8. februarja, ženski superveleslalom pa bo sledil 12. februarja.

trbiž superveleslalom ilka štuhec odstop

Kralji brez Kopitarja znova izgubili podaljšek proti Anaheimu

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
18. 01. 2026 12.42
Še en dokaz, PENZIJA. Škoda denarja za njo. Dajte ga mladim. Sramota, da nekdo vztraja na takem nivoju brez veze. Ilka, lepo je živeti na račun drugih, kaj?
Odgovori
0 0
štajerc65
18. 01. 2026 12.16
Ilka odstop? A boš odstopila tudi iz reprezentance da bo več denarja za podmladek? Saj vsi vidimo kam pelje to naše smučanje.
Odgovori
+1
2 1
dule100
18. 01. 2026 12.15
Izgleda, da bo edina! Dokaj nezahtevna proga! Treba bo nehat!
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
