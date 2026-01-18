Drugi superveleslalomski odstop Ilke Štuhec v sezoni

To je bil drugi superveleslalomski odstop za Ilko Štuhec po uvodni tekmi sezone v disciplini v St. Moritzu. Na prejšnjem superveleslalomu v Val d'Iseru je s sedmim mestom dosegla najboljši dosežek v tej disciplini v zadnjih sedmih letih. Štuhec je v soboto na smuku z osmim mestom prišla do drugega najboljšega dosežka na smukih v sezoni po četrtem mestu v Val d'Iseru.

Specialistke za hitre discipline po Trbižu čaka še postaja v Crans Montani v Švici, kjer bosta na sporedu zadnji ženski tekmi v smuku in superveleslalomu pred olimpijskimi igrami v Cortini d'Ampezzo. Olimpijski ženski smuk bo na sporedu 8. februarja, ženski superveleslalom pa bo sledil 12. februarja.