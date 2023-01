Drugi zaporedni domači poraz Los Angelesa

Novo zmago je zabeležil Boston, svojo četrto zaporedno in tretjo v štirih dneh. Potem ko je bil v sredo boljši od otočanov, je tokrat ugnal še drugo ekipo iz New Yorka, rendžerje, izid je bil 1:3. Za Boston, ki je bil na gostovanjih uspešen šestič zapovrstjo, so gole dosegli Patrice Bergeron, Pavel Zacha in Connor Clifton, njegov vratar Jeremy Swayman je zbral 31 obramb. V lepi zmagovalni seriji so tudi hokejisti Edmontona. Za peto zaporedno zmago so bili na domačem ledu s 5:3 boljši od Tampe, najučinkovitejša igralca lige Connor McDavid in Leon Draisaitl sta vknjižila gol in podajo, dvakrat je bil natančen Zach Hyman.