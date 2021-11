Lanišek odličen drugi v Ruki, zmaga Japoncu Kobayashiju

Do točk svetovnega pokala so prišli vsi slovenski skakalci. Peter Prevc (260,5 točke), ki je bil po prvi seriji 28., je po uspešnem finalnem nastopu skočil na 11. mesto, Lovro Kos (258) je s 15. mestom prišel do uspeha kariere v svetovnem pokalu, Cene Prevc (247,5) pa je bil 20.

V nedeljo bo v tem finskem smučarskem središču še ena tekma svetovnega pokala, četrta to zimo.