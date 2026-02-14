Dvakrat padla in ostala brez smučke, z borbenimi rojakinjami vseeno do srebra

Štafetna preizkušnja je pripadla Norvežankam. FOTO: Profimedia

Norvežanke v postavi Kristin Austgulen Fosnaes, Astrid Oeyre Slind, Karoline Simpson-Larsen in Heidi Weng so prvič predale izvedle kot tretje, v vodstvo pa so se prebile po dveh padcih Švedinje Ebbe Andersson. Če je bil prvi padec dokaj nedolžen, je ob drugem Anderssonovo grdo vrglo na sneg in jo obrnilo, ob tem pa je izgubila smučko. Neuporabno desno smučko je vzela v roke in nadaljevala s tekom samo po eni smučki, novo pa je dobila šele čez kakšno minuto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

A njene rojakinje Linn Svahn, Frida Karlsson in Jonna Sundling se niso predale. Drugo predajo so izvedle kot osme, do tretje pa so se prebile že do četrtega mesta. Do ciljne črte so uspele napredovati vse do srebra, Norvežank pa niso več uspele uloviti. Za zmagovalkami so zaostale za 50,9 sekunde. Tretje mesto so osvojile Finke Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Vilma Ryytty in Jasmi Joensuu.

Slovenke brez uvrstitve