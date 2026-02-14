Naslovnica
Zimski športi

Dvakrat padla in ostala brez smučke, z borbenimi rojakinjami vseeno do srebra

Val di Fiemme, 14. 02. 2026 14.03

Avtor:
Ž.Ž. STA
Ebba Andersson

Ženska štafetna preizkušnja v smučarskem teku na 4 x 7,5 kilometra se je končala s slavjem Norvežank. Za junakinje tekme pa veljajo Švedinje, ki so si kljub veliki smoli Ebbe Andersson pritekle srebrno medaljo. Njihova tekmovalka je dvakrat padla in več kot minuto tekla zgolj z eno smučko, njene rojakinje pa so z borbeno predstavo napredovale vse do drugega mesta.

Štafetna preizkušnja je pripadla Norvežankam.
Štafetna preizkušnja je pripadla Norvežankam.
FOTO: Profimedia

Norvežanke v postavi Kristin Austgulen Fosnaes, Astrid Oeyre Slind, Karoline Simpson-Larsen in Heidi Weng so prvič predale izvedle kot tretje, v vodstvo pa so se prebile po dveh padcih Švedinje Ebbe Andersson.

Če je bil prvi padec dokaj nedolžen, je ob drugem Anderssonovo grdo vrglo na sneg in jo obrnilo, ob tem pa je izgubila smučko. Neuporabno desno smučko je vzela v roke in nadaljevala s tekom samo po eni smučki, novo pa je dobila šele čez kakšno minuto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A njene rojakinje Linn Svahn, Frida Karlsson in Jonna Sundling se niso predale. Drugo predajo so izvedle kot osme, do tretje pa so se prebile že do četrtega mesta. Do ciljne črte so uspele napredovati vse do srebra, Norvežank pa niso več uspele uloviti. Za zmagovalkami so zaostale za 50,9 sekunde.

Tretje mesto so osvojile Finke Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Vilma Ryytty in Jasmi Joensuu.

Slovenke brez uvrstitve

Slovenska ekipa v postavi Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja je morala tekmo končati predčasno in je tako ostala brez uvrstitve.

Mandeljčeva je že kmalu po začetku tekme padla na spustu in z zaostankom 2:24,2 štafeto predala kot 15. Žerjavova je zaostanek povečala na 5:40,2 in Janežičeva je štafeto prevzela kot 17. Do tretje predaje nato ni prišlo, saj je bila slovenska štafeta pred 20 kilometri ujeta za cel krog in je morala odstopiti.

smučarski tek

Francoski kirurg o Vonnovi: Podobne poškodbe lahko zahtevajo amputacijo

PomisliNaSonce
14. 02. 2026 15.05
Ja jim je ziher blondinka vse nadoknadila :)
bibaleze
