Dve točki Anžeta Kopitarja ob prvem porazu Kraljev

Novo sezono lige NHL so hokejisti Los Angelesa odprli na domačem ledu in se veselili lepe zmage proti Zlatim vitezom iz Las Vegasa. Izjemno razpoložen je bil takrat kapetan Kraljev Kopitar, saj je dosegel tri gole, ob tem pa dodal še dve podaji. Tudi na drugi tekmi sezone, znova v Los Angelesu, je bil slovenski hokejist vpleten pri obeh golih. Dosegel je gol in podajo ter na dveh tekmah zbral že sedem točk.