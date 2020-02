Dvojček Chiare Hölzl v Oberstdorfu

Avstrijka je zbrala 287,6 točke, Norvežanka je zaostala le dobri dve točki, tretjeuvrščena, Avstrijka Marita Kramer, pa je bila precej krajša.

"Iz Oberstdorfa odhajam zadovoljna, ne sicer rezultatsko. Obakrat v prvi seriji nisem pokazala dobrega skoka, sem pa v obeh dneh v finalu naredil boljši skok. Kvalifikacijski skok je bil danes super, na treningih sem posegala po dobrih rezultatih, torej imam dobre občutke, vem kaj moram narediti in grem samozavestno naprej," je za spletno stran Smučarske zveze Slovenije povedala Ema Klinec.

V finalu so nastopile še tri Slovenke - Nika Križnar je bila 16.,Katra Komar 23. in Špela Rogelj 27., na tekmi pa je nastopila šeJerneja Brecelj(36.).

"Ni se nam izteklo. Lahko pohvalim Katro, ki je po dolgem času znova prišla med trideseterico in nekako drugi skok Eme in Nike. To je zadovoljivo. Spet se je ponovila enaka zgodba. Lepi skoki v poskusni seriji oz. v kvalifikacijah, potem pa preveč zakrčenosti na tekmi. Morali bomo iti preko tega," je dodal glavni trener Zoran Zupančič.

Izidi, Oberstdorf:

1. Chiara Hölzl (Avt) 287,6 (127,5/129,0 m)

2. Maren Lundby (Nor) 285,3 (122,5/131,5 m)

3. Marita Kramer (Avt) 269,8 (125,0/137,0 m)

4. Sara Takanashi (Jap) 260,7 (125,0/121,0 m)

5. Juliane Seyfarth (Nem) 254,5 (123,0/114,5 m)

6. Kinga Rajda (Pol) 253,1 (128,0/127,0 m)

...

12. Ema Klinec (Slo) 237,0 (113,5/124,0 m)

16. Nika Križnar (Slo) 226,6 (111,0/121,5 m)

23. Katra Komar (Slo) 206,3 (117,5/114,0 m)

27. Špela Rogelj (Slo) 181,3 (108,0/107,0 m)

36. Jerneja Brecl (Slo) 80,1 (94,4 m)

Svetovni pokal, skupno (11):

1. Chiara Hölzl (Avt) 830

2. Maren Lundby (Nor) 815

3. Eva Pinkelnig (Avt) 719

4. Sara Takanashi (Jap) 508

5. Katharina Althaus (Nem) 432

...

8. Ema Klinec (Slo) 348

9. Nika Križnar (Slo) 313

27. Špela Rogelj (Slo) 76

29. Urša Bogataj (Slo) 53

31. Katra Komar (Slo) 38

34. Jerneja Brecl (Slo) 17

45. Maja Vtič (Slo) 2