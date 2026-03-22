Dvojček zmag veterana Dominika Parisa v Kvitfjellu

Dan po zmagi v smuku je bil Dominik Paris nepremagljiv tudi v superveleslalomu. Veteran je za 26. karierno zmago v svetovnem pokalu, šesto superveleslalomsko, za zgolj sedem stotink sekunde prehitel Avstrijca Vincenta Kriechmayrja in njegovega reprezentančnega kolega Raphaela Haaserja (+0,38).

Paris ima zdaj sedem zmag v svetovnem pokalu v Kvitfjellu, s čimer je izenačil rekord Norvežana Kjetila Jansruda, ki je na olimpijskem prizorišču iger leta 1994 prav tako zmagal sedemkrat. Poleg tega se je s skupno 26 osvojenimi zmagami na večni lestvici izenačil z avstrijsko smučarsko legendo Franzem Klammerjem ter tudi Slovenko Tino Maze, Hrvatom Ivico Kostelićem in Švicarko Michaelo Figini.