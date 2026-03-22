Dvojček zmag veterana Dominika Parisa v Kvitfjellu

Dan po zmagi v smuku je bil Dominik Paris nepremagljiv tudi v superveleslalomu. Veteran je za 26. karierno zmago v svetovnem pokalu, šesto superveleslalomsko, za zgolj sedem stotink sekunde prehitel Avstrijca Vincenta Kriechmayrja in njegovega reprezentančnega kolega Raphaela Haaserja (+0,38).
Paris ima zdaj sedem zmag v svetovnem pokalu v Kvitfjellu, s čimer je izenačil rekord Norvežana Kjetila Jansruda, ki je na olimpijskem prizorišču iger leta 1994 prav tako zmagal sedemkrat. Poleg tega se je s skupno 26 osvojenimi zmagami na večni lestvici izenačil z avstrijsko smučarsko legendo Franzem Klammerjem ter tudi Slovenko Tino Maze, Hrvatom Ivico Kostelićem in Švicarko Michaelo Figini.
Švicar Marco Odermatt, ki je tekmo končal na 19. mestu, zunaj najboljših 15, ki na finalu osvojijo točke, si je že predčasno zagotovil naslov zmagovalca v seštevku superveleslaloma. Odermatt je prav tako osvojil tudi skupno zmago v seštevku svetovnega pokala in smukaški seštevek. V torek ga čaka še boj za veleslalomski globus.
Odermatt je zbral vsega skupaj 425 točk za superveleslalomski globus, Avstrijec Vincent Kriechmayr je drugi z zaostankom 78 točk, Avstrijec Raphael Haaser tretji (-124). Edini Slovenec, ki je osvajal točke na moških superveleslalomih to zimo, Miha Hrobat, je končal na 31. mestu seštevka (31 točk). Hrobat se ni prebil med 25 smučarjev, ki so v tej disciplini nastopili na finalu sezone.
