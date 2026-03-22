Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Dvojček zmag veterana Dominika Parisa v Kvitfjellu

Kvitfjell, 22. 03. 2026 14.47

Avtor:
STA
Italijanski veteran belih strmin Dominik Paris je 24 ur po zmagi na smuku v Kvitfjellu konkurenco pokoril še na tekmi v superveleslalomu. 36-letni Južni Tirolec je prikazal najboljši vožnji na obeh dirkah v hitrih disciplinah na finalu svetovnega pokala v alpskem smučanju na Norveškem.

FOTO: Profimedia

Dan po zmagi v smuku je bil Dominik Paris nepremagljiv tudi v superveleslalomu. Veteran je za 26. karierno zmago v svetovnem pokalu, šesto superveleslalomsko, za zgolj sedem stotink sekunde prehitel Avstrijca Vincenta Kriechmayrja in njegovega reprezentančnega kolega Raphaela Haaserja (+0,38).

Paris ima zdaj sedem zmag v svetovnem pokalu v Kvitfjellu, s čimer je izenačil rekord Norvežana Kjetila Jansruda, ki je na olimpijskem prizorišču iger leta 1994 prav tako zmagal sedemkrat. Poleg tega se je s skupno 26 osvojenimi zmagami na večni lestvici izenačil z avstrijsko smučarsko legendo Franzem Klammerjem ter tudi Slovenko Tino Maze, Hrvatom Ivico Kostelićem in Švicarko Michaelo Figini.

FOTO: Profimedia

Švicar Marco Odermatt, ki je tekmo končal na 19. mestu, zunaj najboljših 15, ki na finalu osvojijo točke, si je že predčasno zagotovil naslov zmagovalca v seštevku superveleslaloma. Odermatt je prav tako osvojil tudi skupno zmago v seštevku svetovnega pokala in smukaški seštevek. V torek ga čaka še boj za veleslalomski globus.

Odermatt je zbral vsega skupaj 425 točk za superveleslalomski globus, Avstrijec Vincent Kriechmayr je drugi z zaostankom 78 točk, Avstrijec Raphael Haaser tretji (-124). Edini Slovenec, ki je osvajal točke na moških superveleslalomih to zimo, Miha Hrobat, je končal na 31. mestu seštevka (31 točk). Hrobat se ni prebil med 25 smučarjev, ki so v tej disciplini nastopili na finalu sezone.

Kvitfjell superveleslalom dominik paris marco odermatt

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596