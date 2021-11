Dvojna avstrijska zmaga v Lake Louisu, Kline 11.

Zanimivo, da sta bila Mayer in Kriechmayr že na stopničkah v Lake Louisu, in sicer pred dvema letoma, ko je Mayer zmagal na superveleslalomu, Kriechmayr pa je bil tretji. Avstrijci so sicer osvojili že devet smukaških zmag na moških tekmah v Lake Louisu. Feuz , ki je konec minule sezone osvojil četrti mali smukaški globus, je s tretjim mestom zbral že vsega skupaj 41 kariernih uvrstitev na smukaške stopničke. Gre za dosežek, s katerim se je izenačil z rekorderjema po številu stopničk na moških smukih v svetovnem pokalu Avstrijcem Franzem Klammerjem in Švicarjem Petrom Müllerjem .

Nazadnje sta bila Avstrijca na prvem in drugem mestu smuka 30. decembra lani v Bormiu, ko se je prav tako Mayer uvrstil pred Kriechmayrja , ki je nato februarja v Cortini d'Ampezzo osvojil naslov svetovnega smukaškega prvaka. Mayer je avstrijskemu smučanju priboril 186. smukaško zmago v svetovnem pokalu. Na drugem mestu razpredelnice nacij z največ osvojenimi smuki so Švicarji s 125 zmagami. Mayer , olimpijski smukaški prvak iz Sočija ter superveleslalomski olimpijski prvak iz Pyeongchanga, je osvojil še enajsto zmago v svetovnem pokalu, sedmo smukaško, prvo smukaško v Lake Louisu.

Uvodni smuk sezone je imel tudi slovenski pridih. Na startu so bili trije Slovenci. Najbolje se je izkazal 30-letni Boštjan Kline, ki je že z drugim časom drugega treninga nakazoval, da se v Kanadi zelo dobro počuti. Na tekmi je znova pokazal vožnjo, ki ga je krasila v njegovih najboljših letih. Z 11. mestom, za zmagovalcem je zaostal minuto in devet stotink, za stopničkami 74 stotink, je vpisal svoj daleč najboljši dosežek v Lake Louisu. Enajsto mesto pa je tudi njegov najboljši smukaški dosežek v štirih letih in devetih mesecih. Tako dober je bil nazadnje 24. in 25. februarja 2017 na smukih v Kvitfjellu, kjer je zmagal in nato bil še sedmi. Kline, ki je novo samozavest našel tudi z novim proizvajalcem smuči, je z 11. mestom vpisal tudi najboljši slovenski dosežek na moških tekmah v Lake Louisu. Pred njim je dolgo časa za najboljšega veljalo 12. mesto Andreja Jermana na smuku v Lake Louisu 24. novembra 2007.

Martin Čater in Miha Hrobat sta pristala zunaj trideseterice. Čater je končal na 33. mestu (+2,38), Hrobat je bil 50. (+3,43).

Svetovni pokal, smuk (moški), Lake Louise, vrstni red:

1. Matthias Mayer (Avt) 1:47,74

2. Vincent Kriechmayr (Avt) +0,23

3. Beat Feuz (Švi) +0,35

4. Marco Odermatt (Švi) +0,40

5. Max Franz (Avt) +0,56

6. Romed Baumann (Nem) +0,77

7. Matthieu Bailet (Fra) +0,79

8. Dominik Paris (Ita) +0,96

9. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) +1,01

10. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) +1,04

11. Boštjan Kline (Slo) +1,09

...



- nista se uvrstila med dobitnike točk za svetovni pokal:

33. Martin Čater (Slo) +2,38

50. Miha Hrobat (Slo) +3,43



- skupno (3/36):

1. Marco Odermatt (Švi) 150

2. Christian Hirschbühl (Avt) 100

. Matthias Mayer (Avt) 100

4. Žan Kranjec (Slo) 86

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 80

.Roland Leitinger (Avt) 80

.Dominik Raschner (Avt) 80

8. Henrik Kristoffersen (Nor) 68

9. Gino Caviezel (Švi) 61

10. Beat Feuz (Švi) 60

. Atle Lie McGrath (Nor) 60

...

19. Štefan Hadalin (Slo) 38

30. Boštjan Kline (Slo) 24



- smuk (1/10):

1. Matthias Mayer (Avt) 100

2. Vincent Kriechmayr (Avt) 80

3. Beat Feuz (Švi) 60

4. Marco Odermatt (Švi) 50

5. Max Franz (Avt) 45

6. Romed Baumann (Nem) 40

7. Matthieu Bailet (Fra) 36

8. Dominik Paris (Ita) 32

9. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 29

10. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 26

...

11. Boštjan Kline 24