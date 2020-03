Dvojna norveška zmaga, Ema Klinec peta

Poleg Eme Klinec se je vnovič v "top 10" uvrstila tudi Nika Križnar, peta s ponedeljkove tekme na olimpijski skakalnici, ki je bila še do zgodnjih jutranjih ur v bolnišnici na pregledih, danes pa je navkljub velikim bolečinam nastopila in zasedla deveto mesto. Nika Križnar je bila sinoči nepazljiva v izteku skakalnice, kjer se je na poledeneli podlagi z obrazom zaletela v varovalno ograjo. Tekma je bila kar nekaj minut prekinjena, Slovenko pa so na nosilih odnesli na zdravniške preglede. Ti so pokazali, da nima ničesar zlomljenega, danes je imela ima bolečine v podlahti, ki je rahlo otečena, ter boleča rebra in vrat. Mlada slovenska skakalka, ki je padla ravno na svoj 20. rojstni dan, se je danes kljub bolečinam odločila za nastop in vknjižila še eno uvrstitev med najboljšo deseterico. Na tekmi, kjer je nastopilo le 33 skakalk, so točke osvojile vse Slovenke.Špela Rogelj je z 11. mestom prišla do dosežka sezone, Katra Komar, ki je minulem mladinskem svetovnem prvenstvu osvojila dve kolajni, je bila 24., Jerneja Breclpa 28.