Dvojna norveška zmaga v štafeti, Rusi zaradi Bolšunova diskvalificirani

Aleksander Bolšunovje v zadnji predaji svoji ekipi sicer zagotovil tretje mesto v cilju, vendar je bila njegova neprimerna reakcija v zaključku tudi vzrok za črtanje tega dosežka. Do zapleta je prišlo dobrih 30 metrov pred ciljem, ko je bil Joni Makipred Bolšunovom. Ta je skušal Finca na vsak način prehiteti, a ga je pri tem zadel s smučko, nato pa začel močno zamahovati s palico. Finca ni zadel, je pa po prihod v cilj jezen podrl Makija na tla v gruči finske ekipe.

Pred tem so Norvežanke Tiril Udnes Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholmin Heidi Wengprepričljivo zmagale na 4 X 5 km. Na drugem mestu so bile Švedinje, ki so zaostale 42,9 sekunde, tretja pa je bila prva postava Finske (+59,5).

Iversen je zmagal že v soboto na skiatlonski tekmi na 15 km klasično in prav toliko v prosti tehniki. Za njim so se zvrstili trije njegovi rojaki. Nekaj ur prej je Johaugova za trojno norveško slavje prepričljivo dobila skupno 15 km dolgo skiatlonsko tekmo tekačic in dosegla 77. zmago v pokalu.

V Lahti se je po dolgem premoru vrnila norveška reprezentanca, ki je nastopila le na uvodu v sezono, zaradi možnih obolenj zaradi novega koronavirusa pa je nato naslednje tekme pokala izpustila kot tudi novoletno turnejo. Vodstvo slovenske reprezentance pa se je že pred dvema tednoma odločilo, da ekipa ne bo nastopila v Lahtiju.