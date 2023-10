Dvojna slovenska zmaga: Ema Klinec pred Niko Križnar

Nika Križnar, ki je dominirala v poletni sezoni, saj je pred tem na tekmah za VN nanizala šest zaporednih zmag, je v finalu sicer uspela najboljša daljava dneva s skokom, dolgim 141,5 metra. Že pred zadnjimi tekmami pa je osvojila tudi skupni seštevek poletja. Sama si je želela še sedmo zmago v nizu, a se ji je ta za manj kot točko izmuznila iz rok, vendar je ostala v slovenskih rokah, saj se je na najvišjo stopničko povzpela Ema Klinec. Do točk so od Slovenk na finalu sezone prišle še Nika Prevc (198,7 točke) na devetem mestu, Taja Bodlaj (181,1) na 15. ter Ajda Košnjek (145,5) na 24. mestu. "Lahko rečem, da cilja popolnoma sicer nisem izpolnila, a vseeno bom to vzela kot zmago. Čez celotno tekmovanje sem morala ostati mirna, veter se je menjal in v takem primeru ni varno iti 'na glavo'. Res sem skušala ostati zbrana. Tekma je bila res težka, sploh finalna serija, v katero sem šla z mešanimi občutki, nisem ravno vedela, v kaj se podajam. Sem pa vesela, da sem naredila to, kar sem si zaželela. Tudi najdaljši skok," je po tekmi med drugim povedala Križnar.

Po prvi seriji je bila sicer na vrhu kanadska svetovna prvakinja iz Planice, Alexandria Loutitt, ki pa je v finalni seriji padla in končala na 25. mestu. Za zdaj še ni znano, ali je prišlo do resnejše poškodbe ali ne.

Slovenke so osvojile tudi poletni pokal narodov, saj so zmagale pred Japonkami in Kanadčankami.

Naslednja tekma slovenske skakalke čaka že sredi tedna, saj bodo imele v sredo v Kranju predvidoma državno prvenstvo.