Dvojna slovenska zmaga v Wisli: Križnarjeva pred Bogatajevo

Nepremagljivost slovenskih skakalk se je nadaljevala tudi na drugi tekmi poletne velike nagrade v Wisli. Nika Križnar in Urša Bogataj sta tokrat poskrbeli za dvojno zmago, Taja Bodlaj pa je bila osma.

Prevlada slovenskih skakalk se v Wisli nadaljuje s tretjo zmago Nike Križnar na tekmah poletne velike nagrade. Skočila je 129,5 in 121 metrov ter zbrala 238,6 točk, s tem je zanesljivo ubranila vodstvo iz prve serije. Na drugo mesto je v finalu skočila včerajšnja zmagovalka, Urša Bogataj s 121,5 in 121,5 metri ter 222,2 točkami, zmagovalni oder je tokrat dopolnila Francozinja Josephine Pagnier s 123 in 116 metri ter 218,8 točkami.

Odlična je bila mlada Taja Bodlaj, s 120 metri kar 5. po prvi seriji, na koncu pa je s 102,5 metri v finalu zbrala 182,0 točk za odlično 8. mesto. Katra Komar je zasedla 23. mesto, skočila je 92 in 91 metrov, zbrala pa je 109,9 točk. "S skoki sem zelo zadovoljna, naredila sem dva vrhunska skoka, nisem si niti predstavljala, da bom naredila tak napredek od včeraj na danes. Danes sem res uživala. Malo mi je žal prvega skoka zaradi doskoka, a vseeno sem to v drugi seriji to popravila in sem bila bolj zadovoljna tudi z doskokom. Vesela sem, da sem znova stala na stopničkah z Uršo, kar mi veliko pomeni, zelo pa sem vesela tudi za Tajo, ki ji je spet uspel vrhunski rezultat." je po tekmi dejala Križnarjeva, Bogatajeva, ki je slavila včeraj pa je dodala: "Z vikendom sem kar zadovoljna. Včeraj sem mogoče vseeno malce bolje skakala, danes pa je bila druga serija kar v redu. Glede na stanje, sem kar zelo zadovoljna."

icon-expand Urša Bogataj in Nika Križnar sta vajeni skupaj stati na zmagovalnem odru FOTO: AP