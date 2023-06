Dvojna zmaga slovenskih smučarskih skakalk v Zakopanah

Nika Prevc je bila pred tem srebrna že na srednji skakalnici, v četrtek pa je skupaj s Križnarjevo, Timijem Zajcem in Anžetom Laniškom osvojila še bron na mešani ekipni tekmi. Petkovo preizkušnjo je na 13. mestu končala Katra Komar (194,0), Ajda Košnjek (179,2) je bila 17., Maja Vtič (169,9) pa 18.

Slovenija je doslej osvojila devet odličij na tretjih evropskih igrah. Pred tem so bili na Poljskem najprej uspešni trije atleti. Zlat je bil svetovni prvak Kristjan Čeh v metu diska, srebrni pa Tina Šutej v skoku s palico in Maruša Mišmaš Zrimšek v teku na 3000 m zapreke.

Športna plezalka Lucija Tarkuš je nato prišla do bronaste medalje na balvanih, za njo sta srebrni odličji osvojila še tekvandoist Patrik Divković v kategoriji do 87 kg in Prevčeva. Slednja ima tako na teh EI tri odličja.

V soboto se bodo smučarski skoki na evropskih igrah končali s tekmo skakalcev na veliki skakalnici.