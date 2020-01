Dvojno italijansko vodstvo v Adelbodnu, Kranjec v finalu s 6. mesta

Žan Kranjec, ki na prvih treh veleslalomih ni bil slabši kot četrti, je odprl veleslalom v Adelbodnu. Vožnjo je opravil brez večjih napak, njegov čas 1:12,49 minute je popravil že Francoz Mathieu Faivre, ki je startal kot tretji ter Kranjca prehitel za 11 stotink sekunde. Od najboljše veleslalomske sedmerice je le še domači matador Loic Meillardbil hitrejši od Francoza in Slovenca. Faivreja je prehitel za dve stotinki, Kranjca za 13 stotink. Do spremembe vodstva je prišlo pri tekmovalcu s številko 13. Nosil jo je Italijan Luca Di Aliprandini(1:12,25), ki je Kranjca potisnil na četrto mesto.

Proga je očitno kljub pomanjkanju naravnega snega in spomladanskemu vremenu zelo dobro pripravljena. S številko 26 se je na tretje mesto zavihtel Kanadčan Erik Read. Hrvat Filip Zubčić, ki je startal kot 20., je na sedmem mestu za Slovencem zaostal le dve stotinki sekunde. Največje presenečenje pa je pripravil Italijan Giovanni Borsotti, sicer ne neznano ime v alpskem smučanju, ki je s številko 53 skočil na drugo mesto in skoraj ogrozil vodstvo rojaka De Aliprandinija, za katerim je zaostal vsega štiri stotinke sekunde. Razlike so majhne. V eni sekundi za vodilnim se je zvrstilo 18 tekmovalcev.

Vodilni veleslalomist Norvežan Henrik Kristoffersen(+0,45) in odlični Francoz Alexis Pinturault(+0,51) iz prve jakostne skupine sta bila na dolgem in zahtevnem veleslalomu počasnejša od Kranjca. Američan Tommy Ford, Norvežan Leif Kristian Nestvold-Haugen in domačin Gino Caviezelprve vožnje, ki jo je zakoličil slovenski trener Klemen Bergant, niso končali. Kranjec je zadnja dva veleslaloma v Adelbodnu končal na petem mestu. V tej sezoni po treh veleslalomih v posebnem seštevku discipline brani drugo mesto, za Kristoffersenom zaostaja majhnih 23 točk. Slovenec je bil v Alti Badii in Söldnu tretji, v Beaver Creeku pa je pristal na četrtem mestu. Drugi Slovenec Štefan Hadalinse ni odločil za start. Sicer bi s številko 58 startal proti koncu, a na progi, ki je nudila zelo dobre pogoje.