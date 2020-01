Nemška zmaga v Rašnovu, Križnarjeva med deseterico

Nemka Katharina Althaus je vodila po prvi seriji tekme svetovnega pokala smučarskih skakalk v Rasnovu. Althausova je za skok 93 metrov dobila 122,5 točke. Sledila ji je rojakinja Juliane Seyfarth s točko in pol zaostanka, tretja pa je bila Avstrijka Eva Pinkelnig, ki je zaostajala 2,6 točke.Nika Križnar je bila najboljša Slovenka po prvi seriji na sedmem mestu s 113,2 točke. Križnarjeva je skočila 88,5 metra. V finalu so bile tudi Ema Klinec na 18. mestu (84,5/105,4), Špela Rogelj na 22. (83,5/97,6) in Katra Komar na 30. mestu (81,5/89,5).

V finalni seriji je Komarjeva skočila 81 metrov, skupno 178,8 točk pa je bilo dovolj za 29. mesto. Rogljeva je skočila precej bolje, 90.5 metrov, 207,5 točk pa jo je dvignilo do končnega 17. mesta. Tudi Klinčeva je skočila v finalu dlje, 89 metrov, z 212,9 točkami pa je končala na 15. mestu. Napad na višja mesta se žal ni izšel Križnarjevi, ki je z 88.5 metri in 222,5 točkami padla na končno deveto mesto, kar je kljub temu nov lep dosežek, še tretjič v tej sezoni je končala med prvo deseterico.

Vrh so v finalu znova uspešno napadle Avstrijke, ki so slavile že peto zaporedno zmago. S petega mesta se je z 99 metri čisto na vrh z 247,6 točkami povzpela Chiara Hölzl, kar je njena druga zmaga v karieri. Althausova je s 94 metri in 245,7 točkami končala na drugem mestu, tretja je bila Pinkelnigova s 93.5 metri in 240,8 točkami.