'Od poletja sem čakala na Kranjsko Goro, potem pa ta grozna poškodba'

Spomnimo, Neja Dvornik si je pri padcu pred tekmo svetovnega pokala v avstrijskem Gurglu zlomila golenico in mečnico desne noge in prisilno končala olimpijsko sezono in doživela velik šok. Slovenka je padla na jutranjem ogrevanju, namesto na tekmo so jo s sumom poškodbe gležnja pospremili na pregled v bolnišnico. Pregled je pokazal zlom desne golenice in mečnice nad gležnjem. Smučarko je že opravila operativni poseg, po katerem jo čaka rehabilitacija v domači oskrbi.