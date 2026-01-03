Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

'Od poletja sem čakala na Kranjsko Goro, potem pa ta grozna poškodba'

Kranjska Gora, 03. 01. 2026 16.33 pred 8 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman M.J.
Neja Dvornik

Neja Dvornik, ki je zaradi hujše poškodbe že konec novembra končala (olimpijsko) sezono, je v areni stiskala pesti za svoje kolegice iz reprezentance. V pogovoru z novinarjem 24UR Maticem Flajšmanom je razkrila marsikaj zanimivega. Predvsem pa to, kako poteka rehabilitacija in kdaj približno je napovedan njen povratek v beli cirkus.

Spomnimo, Neja Dvornik si je pri padcu pred tekmo svetovnega pokala v avstrijskem Gurglu zlomila golenico in mečnico desne noge in prisilno končala olimpijsko sezono in doživela velik šok. Slovenka je padla na jutranjem ogrevanju, namesto na tekmo so jo s sumom poškodbe gležnja pospremili na pregled v bolnišnico. Pregled je pokazal zlom desne golenice in mečnice nad gležnjem. Smučarko je že opravila operativni poseg, po katerem jo čaka rehabilitacija v domači oskrbi.

Preberi še 'Želela bi si več, ampak jutri je nov dan'

Dvornik je bila sicer s sedmim mestom najboljša Slovenka na prvem slalomu sezone v Leviju na Finskem in je imela velika pričakovanja v olimpijski sezoni. Pred uvodnim slalomom sezone na Finskem se je na treningu že poškodovala v minuli sezoni najboljša slovenska slalomistka Andreja Slokar, ki je tudi končala olimpijsko sezono.

alpsko smučanje neja dvornik

Hoerlu kvalifikacije, Prevc pa tokrat (šele) 30.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Srečna, da je bila mlada mama
Srečna, da je bila mlada mama
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
zadovoljna
Portal
Od avtomehanika do uspešnega nohtnega stilista: resnična zgodba
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Ločitev, ki je šokirala svet
Ločitev, ki je šokirala svet
vizita
Portal
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
Je digitalni detoks danes iluzija?
Je digitalni detoks danes iluzija?
cekin
Portal
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Industrija, ki podira finančne rekorde
Industrija, ki podira finančne rekorde
moskisvet
Portal
To bi morali imeti pozimi vedno avtomobilu
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
dominvrt
Portal
Zakaj ne bi smeli hraniti jelenjadi?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
okusno
Portal
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
voyo
Portal
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425