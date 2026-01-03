'Od poletja sem čakala na Kranjsko Goro, potem pa ta grozna poškodba'

Spomnimo, Neja Dvornik si je pri padcu pred tekmo svetovnega pokala v avstrijskem Gurglu zlomila golenico in mečnico desne noge in prisilno končala olimpijsko sezono in doživela velik šok. Slovenka je padla na jutranjem ogrevanju, namesto na tekmo so jo s sumom poškodbe gležnja pospremili na pregled v bolnišnico. Pregled je pokazal zlom desne golenice in mečnice nad gležnjem. Smučarko je že opravila operativni poseg, po katerem jo čaka rehabilitacija v domači oskrbi.
Dvornik je bila sicer s sedmim mestom najboljša Slovenka na prvem slalomu sezone v Leviju na Finskem in je imela velika pričakovanja v olimpijski sezoni. Pred uvodnim slalomom sezone na Finskem se je na treningu že poškodovala v minuli sezoni najboljša slovenska slalomistka Andreja Slokar, ki je tudi končala olimpijsko sezono.
