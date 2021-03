Eckhoffova nadaljuje serijo s Pokljuke, Klemenčičevi zasledovanje

Tiril Eckhoff , ki je na Pokljuki osvojila šest odličij, od tega štiri zlata, je bila še enkrat več nepremagljiva v smučini. Po drugem streljanju je bila še na četrtem mestu, v zadnjih dveh kilometrih in pol pa je ugnala vse tekmice. Med Slovenkami si oceno solidno zasluži Polona Klemenčič. Z dvema zgrešenima streloma je osvojila 43. mesto in si priborila nedeljsko zasledovanje. Nina Zadravec je zgrešila en strel in bila 83., a bi se tudi z ničlo težko zavihtela med najboljši šestdeseterico, ki bo nastopila v nedeljo. Lea Einfaltpa je morala v kazenski krog kar štirikrat in je med 106 tekmovalkami zasedla 101. mesto.

V skupnem seštevku svetovnega pokala ima Eckhoffova zdaj že 68 točk prednosti pred rojakinjo Marte Olsbu Roeiseland in 30 pred Švedinjo Hanno Oeberg. V nedeljo ji bo nevarna predvsem Roeiselandova, ki bo šla na tekmo kot sedma z zaostankom 18 sekund.

Izidi, ženske, sprint (7,5 km):

1. Tiril Eckhoff (Nor) 18:48,4/1

2. Julija Džima (Ukr) + 9,3/0

3. Lisa Vittozzi (Ita) 15,0/0

...

43. Polona Klemenčič (Slo) 1:47,0/2

83. Nina Zadravec (Slo) 2:53,8/1

101. Lea Einfalt (Slo) 3:37,8/4

Svetovni pokal, skupno:

- vrstni red v svetovnem pokalu (19):

1. Tiril Eckhoff (Nor) 862 točk

2. Marte Olsbu Röiseland (Nor) 795

3. Hanna Öberg (Šve) 770

...

88. Polona Klemenčič (Slo) 3