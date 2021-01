Eckhoffova najboljša tudi v zasledovanju

Tiril Eckhoffsi je privoščila dve strelski napaki, kar je na zadnjem streljanju izkoristila Marte Olsbu Roeiseland. Ta je tekmo končala s strelsko ničlo, rojakinjo kmalu za streliščem ujela, v finišu pa so prevladale izkušnje 30-letne Eckhoffove. Blizu boja za zmago je bila tudi Lisa Hauser, ki pa je morala po zadnjem streljanju enkrat v kazenski krog.

Slovenske tekmovalke so v petek ostale brez uvrstitve med najboljših 60 in s tem brez pravice nastopa na sobotni preizkušnji. V Oberhofu sledi še moško zasledovanje, tudi z Jakovom Fakomin Miho Dovžanom.