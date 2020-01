Norvežanki Eckhoffovi tudi zmaga v zasledovanju

Skupno vodilna Norvežanka Tiril Eckhoff je z eno zgrešeno tarčo za 46,3 sekunde ugnala Slovakinjo Paulino Fialkovo (2) in za 55,1 Švedinjo Hanna Oeberg (2). Edina slovenska predstavnica Polona Klemenčič je bila 51. Dvaindvajsetletna Klemenčičeva, ki je tekmo začela kot 50., je bila po prvem streljanju 44., po dveh zgrešenih tarčah je po drugem streljanju padla na 49. mesto, dodatne tri zgrešene tarče na tretjem streljanju so jo potisnile na 57. mesto, z ničlo na zadnjem strelskem postanku pa je napredovala na 54. mesto. Do cilja je nato pridobila še tri mesta in končala kot 51. z zaostankom 4:49,4 minute.

Devetindvajsetletna Eckhoffova je bila danes zelo zanesljiva in se pred 22.000 gledalci veselila šeste zmage v sezoni in ima v skupni razvrstitvi po enajstih od 24 tekem 501 točko, sledita ji Italijanka Dorothea Wierer, danes 20., s 459 točkami in Oebergova s 342 točkami.

Izidi:

ženske, zasledovanje (10 km):

1. Tiril Eckhoff (Nor) 34:08,7 (1)

2. Paulina Fialkova (Slk) + 46,3 (2)

3. Hanna Oeberg (Šve) 55,1 (2)

4. Johanna Skottheim (Šve) 57,3 (1)

5. Linn Persson (Šve) 1:02,6 (1)

...

51. Polona Klemenčič (Slo) 4:49,4 (5)