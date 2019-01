Edini, ki je letos premagal Hirscherja: 'Prva tekma po zmagi je še posebej težka'

Glavni trener za tehnične discipline Klemen Bergant je opozoril, da je od zadnjega veleslaloma v Saalbachu, ko je Kranjec 19. decembra osvojil svojo krstno zmago v svetovnem pokalu, minilo več kot tri tedne."Po tisti zmagi se mu je veliko zgodilo. Na treningih se je moral kar truditi, da je spet prišel na tisto svojo raven. Danes je bil v prvem teku malo negotov, ni se čisto odločil in ni šel na meji. V drugem teku, posebej v spodnjem delu, pa je peljal super dobro, tako kot smo navajeni. Veseli to, da še vedno dobro smuča, da ga različni tereni in snežne podlage, vsaj na teh zadnjih tekmah, ne zmotijo toliko in da ima kontinuiteto teh vrhunskih rezultatov."

Vrhunsko je odpeljal zlasti srednji in spodnji del ter zdržal do cilja, ki ga je prevozil v zelenem ter za 69 stotink sekunde popravil čas do takrat vodilnega Avstrijca Marca Schwarza. Na startu pa so bili še najboljši veleslalomisti, ki si prav pogosto ne privoščijo velikih napak. "V prvi vožnji moja vožnja večinoma ni bila na limitu, tako kot znam. Preveč sem zavijal, premalo odločno je bilo, to sem takoj vedel, ko sem prišel v cilj. Glavni cilj v drugem teku je bil, da res pokažem, kar znam, da ničesar ne prepuščam tekmecem. V drugi vožnji mi je to dobro uspelo in bil je zelo dober rezultat," je bil z novim vrhunskim dosežkom zadovoljen Kranjec.

"Vedno je borba, če hočeš biti v vrhu, moraš narediti dve vožnji na limitu, kakor znaš. Danes sem naredil eno in to je bilo dovolj za peto mesto, če bi naredil dve, bi bilo dovolj za kakšno mesto višje. Ampak vedno je borba, niso lahke tekme, vsaka tekma ima svoje težavnosti. Treba je iti iz tekme na tekmo in pokazati, kar znaš in upati na čim boljši rezultat," je še dodal šestindvajsetletnik.