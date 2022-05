Edmonton povedel s 3:1 v zmagah, izenačenje za Rangers in Hurricanes

Edmonton je zmagal po velikem preobratu. Plameni so po prvi tretjini zaostajali s kar 0:3, a so se zbrali ter nadoknadili zaostanek. Zadeli so Elias Lindholm , Mikael Backlund in Rasmus Andersson . Vendar pa sta Nugent-Hopkins in Kane 25 sekund pred piskom sirene z golom v nebranjeno mrežo ob koncu zadnje tretjine prinesla domačo zmago.

Leon Draisaitl in Connor McDavid sta imela po dve podaji, Mike Smith pa je zbral 29 obramb za Edmonton, drugega nosilca v pacifiški diviziji, ki je v prvem krogu s 4:3 v zmagah izločil Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja .

V dvorani Rogers Place v Edmontonu sta blestela Ryan Nugent-Hopkins in Evander Kane , ki sta za zmago v kanadskem obračunu s 5:3 proti Calgaryju zadela vsak po dvakrat. Peta tekma bo v četrtek v Calgaryju. Kane je v letošnji končnici zbral že 12 golov, kar je največ od vseh.

V kultnem Madison Square Gardnu v New Yorku je blestel Andrew Copp, ki je na četrti tekmi drugega kroga končnice dosegel gol in dve podaji za New York Rangers v zmagi proti Carolini Hurricanes s 4:1. Peta tekma bo v četrtek pri Carolini.

New York je dobil dve tekmi po vrsti, potem ko je izgubil na prvih dveh. "Mislim, da smo do zdaj odigrali precej dobro serijo," je dejal Copp: "Samo poskušamo graditi na tem zagonu, ki smo ga ustvarili na zadnjih dveh obračunih. Fantje se počutijo nekoliko bolje in ta zagon moramo prenesti v Severno Karolino."

Adam Fox in Frank Vatrano sta zbrala po gol in asistenco, Ryan Lindgren pa dve podaji za Rangers, drugega nosilca v metropolitanski skupini. Vratar domačih Igor Šesterkin je zaustavil 30 strelov.

Edini gol za goste je zabil Teuvo Teravainen, Antti Raanta pa je zbral 24 obramb za orkane, prve nosilce v metropolitanski diviziji.

* Izida, končnica, konferenčni polfinale:

- vzhodna konferenca:

New York Rangers - Carolina Hurricanes 4:1

- ekipi sta poravnani 2:2 v zmagah;

- zahodna konferenca:

Edmonton Oilers - Calgary Flames 5:3

- Edmonton vodi s 3:1 v zmagah.

* Opomba: ekipe igrajo na štiri zmage.