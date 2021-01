Crosby in Ovečkin odločilna moža svojih ekip

Washington je po prvih 30 minutah vodil že z izidom 3:0. Zadeli so Nicklas Bäckström, Trevor van Riemsdyk in Richard Panik. A so se kosmatinci iz Bostona vrnili. Zadetke za povratek iz brezna poraza so prispevali Nick Ritchie, Brad Marchandin Charlie McAvoy, ki je izsilil izenačenje in podaljšek 57,3 sekunde pred koncem rednega dela. Aleks Ovečkin pa je v podaljšku že po 28 sekundah postavil stvari na svoje mesto ter ukanil finskega vratarja BostonaTuukko Raska za šesto zmago Washingtona na devetih odigranih tekmah. Prestolniki so ob tem trikrat izgubili po podaljšku. Washington si na vrhu ligaške razpredelnice 15 točk deli s kanadskim moštvom Toronto Maple Leafs, ki ima odigrano eno tekmo več. Toronto je v kanadskem derbiju moral priznati premoč Edmonton Oilers, ki je v gosteh po podaljšku slavil s 4:3. Odločilni zadetek je prispeval Connor McDavid. Aleks Ovečkin je bil v Washingtonu igralec tekme. Rusu se prav nič ni poznalo, da je zaradi covid-19 protokolov izpustil štiri tekme. "Bilo je zabavno," je dejal 35-letni Moskovčan, ki je svojemu moštvu pomagal tudi z asistenco za 3:0. "Bilo je nekako težko, vendar smo se nekako prebili in zmagali." Za kapetana Washingtona, ki je v svoji karieri izpustil zgolj 35 tekem, 17 zaradi poškodb, je to bil že 708. zadetek. Od 12 tekem se jih je polovica končala že po rednem delu.