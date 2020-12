Einfaltova in Tršan prvaka v sprintu

Pri moških na 7,5-kilometrski tekmi niso nastopili Jakov Fak, Klemen Bauer in mladi Alex Cisar, zato je Tršan brez težav s strelsko ničlo opravil s konkurenco. Mladi Lovro Planko (Ihan) je moral dvakrat v kazenski krog in zaostal za 1:08 minute. Dvakrat je bil v kazenskem krogu tudi izkušeni Miha Dovžan (Gorje) in z zaostankom 1:36 minute le za dobri dve sekundi rešil bronasto odličje pred Maticem Repnikom (Ihan).

V ženski konkurenci na šest kilometrov je Einfaltova (Triglav) s hitrim tekom nadomestila tri kazenske kroge in za 2,9 sekunde ugnala mladinko Klaro Vindišar (Gorje), ki je morala v kazenski krog le enkrat. Tretja je bila še ena mladinka Lena Repinc (Bohinj), ki je bila prav tako kot Einfaltova na strelišču nenatančna trikrat, zaostala pa vsega slabih 11 sekund. Zanimivo je, da so precej za mladinkami zaostale tudi Polona Klemenčič, Nika Vindišar, Nina Zadravec in Tais Vozelj, ki nastopajo v svetovnem pokalu.