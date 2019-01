Kobajaši do zlatega orla, tretji v zgodovini s štirimi zmagami na turneji, Zajc skupno 20.

Drugo mesto v Bischofshofnu je s slabimi 14 točkami zaostanka osvojil Poljak Dawid Kubacki, tretji pa je bil Stefan Kraft. Četrto in peto mesto sta pripadla Nemcema, in sicer Stephanu Leyheju in Markusu Eisenbichlerju, ki ni zdržal pritiska vodilnega po prvi seriji. Najboljši slovenski predstavnik je bil Anže Semenič na 21. mestu. Razočarala sta Timi Zajc in Anže Lanišek, ki sta zaradi težav z dresom ostala brez finala.

Tako Lanišek (95,8) kot Zajc (92,8) sta imela pred nastopom težave z opremo. Lanišek je končal brez točk kot 38., Zajc kot 42., Jernej Damjan (73) pa po ponesrečenem nastopu povsem zadnji, 50.

Kobajaši je dobil vse šitiri tekme turneje in se ob zlatem vpisal z zgodovino z osvojenim grand slamom, pokrom zmag na novoletni turneji, ki je doslej uspel le Nemcu Svenu Hannawaldu leta 2002 ter lani Poljaku Kamilu Stochu. Drugo mesto na turneji je osvojil Markus Eisenbichler z 62,1 točke zaostanka, tretjega pa Stephan Leyhe (+ 83,89).

Izidi, Bischofshofen:

1. Rjoju Kobajaši (Jap) 282,1 (135,0/137,5)

2. Dawid Kubacki (Pol) 268,3 (138,0/130,0)

3. Stefan Kraft (Avt) 267,5 (134,0/131,5)

4. Stephan Leyhe (Nem) 266,0 (126,0/137,0)

5. Markus Eisenbichler (Nem) 265,5 (137,0/131,5)

...

21. Anže Semenič (Slo) 228,0 (122,0/126,0)

Svetovni pokal, skupno:

1. Rjoju Kobajaši (Jap) 956 točk

2. Piotr Žyla (Pol) 529

3. Kamil Stoch (Pol) 504

4. Stephan Leyhe (Nem) 411

5. Karl Geiger (Nem) 394

6. Johann Andre Forfang (Nor) 360

7. Dawid Kubacki (Pol) 352

8. Stefan Kraft (Avt) 351

9. Markus Eisenbichler (Nem) 329

10. Robert Johansson (Nor) 303

...

12. Timi Zajc (Slo) 266

16. Domen Prevc (Slo) 160

27. Anže Lanišek (Slo) 75

35. Peter Prevc (Slo) 28

. Jernej Damjan (Slo) 28

42. Anže Semenič (Slo) 19

43. Žak Mogel (Slo) 18