Ekipa, ki je stekla pomagat Petru Prevcu

Grd padec Petra Prevca na treningu na Bloudkovi velikanki je zaznamoval sredin dan v Planici. Ampak tudi tokrat so bili tam Sašo Tempfer, Marko Kopavnik, Matevž Stanig in ostali.

Isti rateški gorski reševalci so že pred dvema letoma prihiteli na pomoč tudi Norvežanu Danielu Andreju Tandeju , ko se je po grozljivem padcu na planiški letalnici boril za življenje. Leto pozneje se je ta pod Ponce vrnil kot gledalec in gost helikopterske posadke Slovenske vojske (SV), ki mu je razkazala helikopter, s katerim so mu skupaj s planiško zdravstveno ekipo rešili življenje.

Tudi letos so imeli reševalci že kar nekaj intervencij: "Poleg Petra Prevca tudi pri Sari Takanaši ter nekaj skakalcih in predskakalcih, ki pa so utrpeli le lažje poškodbe pri padcih. Tudi na tekih so že bile poškodbe, tako da manjše število gledalcev za nas niti ne pomeni toliko manjšega dela. Pomeni nekoliko lažje delo, nekoliko manj dela, vendar so intervencije same po sebi posledica ogromne športne prireditve," je dejal Robert Carotta , strokovni vodja zdravstvene oskrbe na prizorišču, sicer pa kirurg Splošne bolnišnice Jesenice.

Dežurne ekipe so vsak dan razporejene po deloviščih, gre za približno 30 reševalcev, osebja bolnišnic in reševalnih postaj. Poleg tega so prisotne še dodatne skupine gorske reševalne službe in ekipe prve pomoči Rdečega križa, ki se aktivirajo ob koncu tedna, ko pod Poncami pričakujejo več ljudi. "Tudi helikopter je bil v času skokov na 90-metrski skakalnici ves čas v pripravljenosti na Brniku, zdaj med skoki na Bloudkovi velikanki pa je ves čas na samem prizorišču, kar je danes vsekakor imelo smisel, saj smo Petra odpeljali na nadaljnje zdravljenje in diagnostiko v ljubljanski klinični center ," je v sredo zvečer pojasnil za našo spletno stran.

Ob dobrih novicah, ki so prišle iz osrednje slovenske bolnišnice, so si oddahnili tudi vsi tisti, ki so poskrbeli za to, da je naš skakalec dobil hitro pomoč.

"Bili smo obveščeni o poškodbi skakalca, takrat še nismo vedeli, kdo je to. Skakalca so oskrbeli na licu mesta, ga z reševalnim vozilom prepeljali do bolnišnice Role. Tam so ga zdravniki ponovno pregledali, dobil je tisto prvo oskrbo, ugotovili so, da potrebuje nadaljnji pregled in zdravljenje v kliničnem centru. Zato je bila sprejeta odločitev, da bo odpeljan z reševalnim helikopterjem, ki je bil namensko že v Planici," nadaljuje sogovornik.

Obvestili so operativni center Slovenske vojske, ki je izdal dovoljenje, da helikopter s poškodovancem lahko poleti proti Ljubljani. Ko se je enkrat dvignil v zrak, je njegov let trajal 22 minut.

Od pešpoti do transferjev

Dispečerski center zdravstva Planica ima ves čas komunikacijo tako z varnostno službo kot s Policijo ter z vsemi svojimi ekipami na prizorišču. "Skrbimo pa tudi za pešpoti do Kranjske Gore, če se kar koli zgodi na avtobusih ali transferjih do prizorišča, smo o vsem tem obveščeni mi. Tudi če pride klic na številko 112 in ugotovijo, da je to povezano s prireditvijo, smo o tem obveščeni mi," pravi Gorjup. Nato odvisno od situacije pošljejo ekipo z zdravnikom ali brez njega.