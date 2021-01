Ekipa UAE potrdila: Hirschi v sezoni 2021 ob Pogačarju

Hirschi (na fotografiji levo) ob Primožu Rogliču in novemu moštvenemu kolegu Pogačarju (desno).

"Pravijo, da so Švicarji vedno točni," so se v objavi na družbenih omrežjih pošalili pri ekipi UAE Team Emirates. V videu, ki prikazuje nove moštvene kolege Marca Hirschija na čelu s slovenskim zvezdnikom Tadejem Pogačarjem , zbrani kolesarji ekipe iz Združenih arabskih emiratov čakajo na 22-letnega Švicarja, ki je januarja prekinil pogodbo z ekipo DSM (bivši Sunweb).

Hirschi se nato nenadoma pojavi pred svojimi novimi moštvenimi kolegi "ravno ob pravem času", kot so vse skupaj komentirali pri šampionskem moštvu z lanskoletne dirke po Franciji, ki jo je v izjemnem slogu dobil 22-letnik iz Klanca pri Komendi.

Stara znanca iz mlajših kategorij

Že v torek je nizozemski kolesarski medij WielerFlits poročal, da se je Hirschi dogovoril za sodelovanje z novimi delodajalci, šele v soboto pa je to postalo uradno. Hirschi je sicer na začetku tedna predčasno prekinil pogodbo z ekipo DSM, nekdanjim Sunwebom, ki bi mu potekla konec tega leta. Hirschi bo tako združil moči z obema slovenskima kolesarjema UAE, zmagovalcem dirke po Franciji Pogačarjem in Janom Polancem.

Pogačar in Hirschi sta že v mlajših kategorijah kot predstavnika iste generacije večkrat tekmovala drug proti drugemu, 22-letni Švicar pa se je razvil v enega najboljših kolesarjev za enodnevne preizkušnje. V minuli sezoni je zmagal na valonski puščici z zaključnim vzponom na sloviti Mur de Huy, na dirki Liege–Bastogne–Liege pa je osvojil drugo mesto za še enim slovenskim zvezdnikom Primožem Rogličemin pred tretjim Pogačarjem, potem ko ga je v sprintu oviral kasneje diskvalificirani svetovni prvak Julian Alaphilippe.

'Moštvo gre v pravo smer in se je v zadnjih letih ves čas razvijalo'

Obenem je 22-letnik iz Ittigena dobil tudi 12. etapo lanskega Toura in bil še nekajkrat blizu uspeha na največji dirki na svetu. Prav Pogačar in Roglič sta ga za las prehitela v zaključku devete, zahtevne pirenejske etape. Izbran je bil tudi za najbolj bojevitega kolesarja lanskega Toura.

"Zelo sem navdušen nad prestopom. Imamo podoben pristop in cilje. Moštvo gre v pravo smer in se je v zadnjih letih ves čas razvijalo. V tem pogledu se veselim te dinamike in upam, da bomo na ta način pridobili vsi," je za spletno stran ekipe dejal Švicar.

Hirschi je bil po poročanju WielerFlitszanimiv tudi za ekipe Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers, Trek Segafredo, Deceuninck–Quick-step ter še nekaj drugih, a že dosegajo omejitev po številu kolesarjev pod pogodbo. Moštvo Qhubeka ASSOS, ki ima sicer več švicarskih povezav tudi prek Hirschijevih osebnih pokroviteljev, pa kolesarju ni moglo ponuditi tako donosnega finančnega paketa. Po poročanju švicarskega dnevnika Blickbo Hirschi na sezono pri UAE zaslužil okoli milijon evrov. Pogačarjevo moštvo se je pred sezono 2021 okrepilo s Poljakom Rafalom Majko, Italijanom Matteom Trentinomin Južnoafričanom Ryanom Gibbonsom.