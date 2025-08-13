Svetli način
Zimski športi

'Številke kažejo, da sem še bolj napredoval'

Ljubljana, 13. 08. 2025 15.27 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
1

Slovenskim medijem se je v prostorih Smučarske zveze Slovenije predstavila še moška ekipa za hitre discipline v alpskem smučanju. Miha Hrobat, Nejc Naraločnik, Rok Ažnoh in Martin Čater tudi v olimpijsko sezono vstopajo pod vodstvom Aleša Brezavščka. Po odlični lanski sezoni, ekipa v letošnji sezoni želi zgolj nadaljevati z odličnim delom. Prvi mož ekipe Miha Hrobat je prepričan, da je pred novo sezono napredoval na vseh področjih.

Miha Hrobat
Miha Hrobat FOTO: Damjan Žibert

Slovenski smučarji v hitrih disciplinah bodo priprave na novo sezono, v kateri bodo vrhunec olimpijske igre v Cortini in Milanu, nadaljevali v Čilu, kjer bodo trenirali naslednje tri tedne. Pred odhodom so na novinarski konferenci v Ljubljani potrdili dobro kondicijsko pripravljenost, snežnih treningov v Južni Ameriki pa se že zelo veselijo. "Kondicijsko sem še bolje pripravlje, to kažejo tudi številke, da sem napredoval. Tudi na prvem snežnem treningu sem smučal dobro in se že veselim treninga v Čilu, da gremo preko celega pripravljalnega obdobja. Nekaj je potrebno storiti še na opremi, a me to ne skrbi, saj je lani že vse delovalo zelo dobro," je za uradno spletno stran SZS dejal Miha Hrobat. 

Tri tedne snežnih treningov bodo opravili v Čilu. Sledil bo dvotedenski premor, nato pa bodo ponovno za tri tedne odšli v Čile. Kot je pojasnil glavni trener program priprav ostaja enak lanskemu, saj se je ta izkazal za optimalnega. 

Aleš Brezavšček
Aleš Brezavšček FOTO: Damjan Žibert

"Na začetku nove sezone smo dali poudarek na kondicijske priprave, da so se fantje najprej malce spočili in nato pripravili na novo. Vse moram pohvaliti, da so dobro delali, saj številke kažejo dobre rezultate. Sedaj smo se vrnili iz prvih snežnih priprav, kjer smo dali poudarek na opremi, predvsem na smučarskih čevljih, da v Južni Ameriki ne bi imeli težav z opremo. Za nami so dobre priprave, fantje so smučali dobro in jih je bilo že lepo gledati, saj je v njihovih nogah ostalo veliko tistega, na katerem smo začeli delati že lani. Naslednji teden odhajamo v Čile za tri tedne, sledi dva tedna počitka in nato se še enkrat za tri tedne vrnemo v Čile. Ponavljamo lanski program, ki se nam je lani zdel optimalen. Na prvem kampu se bomo bolj posvečali veleslalomu in superveleslalomu, nato pa sledi še več smuka na drugem kampu. Tople vode ne bomo odkrivali," pa je za spletno stran SZS povedal prvi trener Aleš Brezavšček.

alpsko smučanje hrobat
KOMENTARJI (1)

picikato
14. 08. 2025 14.20
..Miha, najprej še 1x čestitke za lansko sezono...ampak duš no...malo bo treba popraviti te PR izjave ala Cime sleš Klitone..... Še Nika je tu napredovala, pa ji tudi samo to še peša.. Sorry za iskrenost, vem da se me ne tiče...ampak veš kaki care boš, če še to porihtate.
ODGOVORI
0 0
