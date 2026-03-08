Na najvišji stopnički Elena Curtoni, s tretjim mestom presenetila Asja Zenere

Elena Curtoni FOTO: Profimedia

Elena Curtoni se je na progo podala s številko 8 in ob prihodu v cilj za 34 stotink sekunde prehitela takrat vodilni Romane Miradoli in Alice Robinson. Časa Italijanke ni izboljšal več nihče, še najbolj se ji je približala Kajsa Vickhoff Lie, ki je zaostala za 26 stotink sekunde, in s tem Francozinjo in Novozelandko potisnila na tretje mesto.

Za Eleno Curtoni je to prva zmaga po več kot treh letih, skupno četrta v svetovnem pokalu.

Za pravo presenečenje pa je s številko 33 poskrbela domačinka Asja Zenere. Z odličnim spodnjim delom se je prebila na tretje mesto, za drugouvrščeno Norvežanko pa zaostala zgolj za stotinko sekunde.

Miradoli in Robinson sta tako za las ostali brez stopničk, le deset stotink sekunde pa je za zmagovalnim odrom zaostala šestouvrščena Švicarka Malorie Blanc. Zmagovalka obeh smukov v Val di Fassi Laura Pirovano je zasedla osmo mesto, v soboto druga Cornelia Hütter pa je superveleslalomsko preizkušnjo končala mesto višje od Italijanke. V deseterico sta se uvrstili še Sofia Goggia in Stefanie Grob.

Odločitev o malem kristalnem globusu po padla na zadnjem prizorišču sezone, Goggia ima 63 točk prednosti pred Alice Robinson.

Ilka Štuhec FOTO: Profimedia

Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je z zaostankom 89 stotink sekunde zasedla 16. mesto. Še do spodnjega dela proge je kazalo, da bo ob prihodu v cilj prevzela vodstvo pred na koncu 13. Corinne Suter, nato pa je v zadnjih metrih proge zapravila prednost pred Švicarko.

Mikaela Shiffrin FOTO: Profimedia