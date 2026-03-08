Naslovnica
Zimski športi

Na najvišji stopnički Elena Curtoni, s tretjim mestom presenetila Asja Zenere

Val di Fassa, 08. 03. 2026 12.19

Avtor:
Ž.Ž.
Elena Curtoni

Italijanske smučarke še naprej navdušujejo v dolini Fassa. Po dveh smukaških zmagah Laure Pirovano je predzadnji superveleslalom sezone dobila Elena Curtoni. Drugo mesto je zasedla Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie, tretje pa je presenetljivo osvojila Italijanka Asja Zenere s številko 33. Ilka Štuhec je zasedla 16. mesto.

Elena Curtoni
Elena Curtoni
FOTO: Profimedia

Elena Curtoni se je na progo podala s številko 8 in ob prihodu v cilj za 34 stotink sekunde prehitela takrat vodilni Romane Miradoli in Alice Robinson. Časa Italijanke ni izboljšal več nihče, še najbolj se ji je približala Kajsa Vickhoff Lie, ki je zaostala za 26 stotink sekunde, in s tem Francozinjo in Novozelandko potisnila na tretje mesto.

Za Eleno Curtoni je to prva zmaga po več kot treh letih, skupno četrta v svetovnem pokalu.

Za pravo presenečenje pa je s številko 33 poskrbela domačinka Asja Zenere. Z odličnim spodnjim delom se je prebila na tretje mesto, za drugouvrščeno Norvežanko pa zaostala zgolj za stotinko sekunde.

Preberi še Laura Pirovano za stotinko sekunde do nove smukaške zmage

Miradoli in Robinson sta tako za las ostali brez stopničk, le deset stotink sekunde pa je za zmagovalnim odrom zaostala šestouvrščena Švicarka Malorie Blanc.

Zmagovalka obeh smukov v Val di Fassi Laura Pirovano je zasedla osmo mesto, v soboto druga Cornelia Hütter pa je superveleslalomsko preizkušnjo končala mesto višje od Italijanke. V deseterico sta se uvrstili še Sofia Goggia in Stefanie Grob.

Odločitev o malem kristalnem globusu po padla na zadnjem prizorišču sezone, Goggia ima 63 točk prednosti pred Alice Robinson.

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec
FOTO: Profimedia

Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je z zaostankom 89 stotink sekunde zasedla 16. mesto. Še do spodnjega dela proge je kazalo, da bo ob prihodu v cilj prevzela vodstvo pred na koncu 13. Corinne Suter, nato pa je v zadnjih metrih proge zapravila prednost pred Švicarko. 

Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin
FOTO: Profimedia

Na superveleslalomu je izjemoma nastopila tudi vodilna v skupnem seštevku Mikaela Shiffrin, saj se ji je Emma Aicher z odličnimi rezultati v boju za veliki kristalni globus približala na 117 točk in jo s tem prisilila v skrbno lovljenje točk.

Nemka je sicer na superveleslalomu odstopila, Shiffrinova pa je s 23. mestom svojo prednost v skupnem seštevku povišala na 125 točk.

alpsko smučanje superveleslalom ilka štuhec elena curtoni

