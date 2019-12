Ema Klinec do drugega mesta na tekmi v Klingenthalu

Veter je močno nagajal smučarskim skakalkam na tekmi v Klingenthalu. Prestavili so začetek tekme, nato pa le izpeljali prvo serijo, ki pa je bila večkrat prekinjena in posamezne skakalke so morale kar nekaj časa čakati na normalne vetrovne razmere. Ker so s težavo opravili eno serijo, so odpovedali drugo in obveljali so izidi iz prve. V prvi seriji je najdlje skočila Avstrijka Chiara Hölzl, kar 141 metrov (124,6 točke), druga je bila Ema Klinec, ki je skočila 129 metrov, tretje mesto je zasedla Nemka Katharina Althaus. Na tretji tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih je Klinčeva desetič v karieri stopila na zmagovalni oder.

Za skakalkami je maratonska preizkušnja, ki se je začela že ob 11.45, a je bila po nekaj tekmovalkah prekinjena in nov začetek je bil prestavljen na 14.30. Na koncu so po eni uri skakanja, ki ga je večkrat prekinil spreminjajoč se veter, obveljali rezultati le ene serije. Le-ta pa je končno prinesla tudi stopničke za naš tabor, saj je Ema Klinec s 129 metri in 118,9 točke skočila na drugo mesto. Boljša je bila le Avstrijka Chiara Hölzl, ki se je s 141 metri in 124,6 točke razveselila prve zmage v karieri. Tretje mesto je osvojila domačinka Katharina Althaus s 131,5 metra in 118,6 točke. Maren Lundby je po dolgem čakanju pristala pri 127 metrih in 106,6 točke na petem mestu.

Tako vesele, kot je Klinčeva, po današnji izjemno naporni tekmi niso preostale naše skakalke. Nika Križnar je s 119 metri in 87,1 točke zasedla 12. mesto, tik za njo je bila Špela Rogelj s 118 metri in 86,2 točke, Jerneja Brecl je s 116 metri in 82,5 točke končala na 17. mestu, letošnja debitantka Katra Komar je s 109 metri in 76,9 točke zasedla 21. mesto, Urša Bogataj pa je zbir slovenskih točk zaokrožila s 25. mestom.

Pred skakalkami je zdaj dolg premor, naslednja tekma bo na sporedu šele v začetku januarja v Sapporu, še prej, v torek zvečer, pa naše čaka državno prvenstvo v Planici.