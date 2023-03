Ema Klinec nadaljuje z odličnimi predstavami, v Lillehammerju je bila tretja

Silje Opseth je do zmage prišla z izjemnim drugim skokom, ko je pristala pri kar 131 metrih in poskrbela za daljavo dneva. Po prvem skoku je bila šele sedma, a je s predstavo v drugi seriji prišla do nove zmage na olimpijski skakalnici iz leta 1994.

O končnem razpletu je odločala najboljša trojica iz prve serije, ki je imela kar nekaj naskoka pred Opseth. Tretja po prvi seriji je bila Nemka Selina Freitag, ki je v drugo pristala pri zelo dobrih 128 metrih in za Norvežanko zaostala za vsega šest desetink točke.

Ema Klinec je 120 metrom iz prve serije nato dodala 122 metrov, kar je bilo premalo za sam vrh, ocena 216,6 točke pa jo je uvrščala na tretje mesto.

Na vrhu zaletišča je bila le še Norvežanka Eirin Maria Kvandal, pri kateri pa so se trenerji odločili za eksperiment in skok z nižjega naleta, a se načrti niso izšli. Pristala je pri 119,5 metra in po razpredelnici zdrsnila šest mest.