Ema Klinec najboljša na kvalifikacijah v Oslu

Na Holmenkollnu nad Oslom se je s kvalifikacijami začela četrta turneja Raw Air za smučarke skakalke in že takoj so zablestele naše skakalke. Zmagala je Ema Klinec s 126 metri in 129,3 točke pred Japonko Juki Ito, ki je skočila 122 metrov in zbrala 123 točk, tretja je bila domačinka Anna Odine Stroem s 123 metri in 122,1 točke.