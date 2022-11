Ema Klinec najboljša na uvodnih kvalifikacijah sezone v Wisli

V oblačni Wisli je kvalifikacijsko serijo s 128,5 metra in 126,6 točke dobila Ema Klinec pred Norvežanko Silje Opseth, ki je skočila 129,5 metra in je zbrala 125,5 točke, tretja je bila s 127 metri Nika Križnar, ki je zbrala 122,4 točke, skakala pa je z nižjega zaletnega mesta. Osmi rezultat je imela Urša Bogataj s 118,5 metra in 109,4 točke, na tekmo so se prebile tudi preostale tri Slovenke. Nika Prevc je bila 30. s 106 metri, Katra Komar je zasedla 37. mesto s 102 metroma, Jerneja Repinc Zupančič pa je končala na 40. mestu s 87,5 metra.

"Skakalnica je zelo zahtevna, sploh če je slab veter, povedano po domače, nimaš možnosti. Za jutri bo torej treba imeti tudi malo sreče. To je to, tekme pa se že zelo veselim," je po uvodnih kvalifikacijah povedala Klinčeva.