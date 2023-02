Ema klinec peta v kvalifikacijah v Hinzenbachu

Na tekmo so se od varovank glavnega trenerja Zorana Zupančiča uvrstile še Nika Prevc (91,1) na 22., Maja Vtič (90,4) na 24., Ajda Košnjek (81,7) na 32. in Nika Vetrih (79,1) na 35. mesto. Prva posamična tekma v Hinzenbachu bo na sporedu danes ob 16. uri, druga pa v soboto že ob 9. uri zjutraj.