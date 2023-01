Ema Klinec ponovila sobotni uspeh in vnovič osvojila drugo mesto v Sapporu

Poleg Opseth in Klinec je na zmagovalnem odru danes končala še najboljša skakalka v svetovnem pokalu to zimo in nedavna dobitnica zlate sove za zmago na silvestrski turneji, Avstrijka Eva Pinkelnig (225,7 točke).

"Nov dan, nove stopničke. Super vesela sem za še eno potrditev dobrih skokov, dobrega dela. Zdaj pa samo še čakam, da en ali pa dva skoka res zadanem. To je zdaj tako konstantno, da verjamem, da se bo prav kmalu zgodilo. Treba pa je biti potrpežljiv," je po dveh drugih mestih povedala 24-letna Klinec. "Tudi v telemarku imam še rezerve, nekatere tekmice prejmejo boljše ocene. A zdaj sem lahko super vesela in res se veselim nadaljnjih tekem," je dodala. Tudi Križnar je bila tik pod vrhom, danes je zasedla peto mesto. "Zelo sem zadovoljna za Emo, spet je stopila na stopničke, tako da gre njej velika čestitka. Jaz pa sem storila korak naprej, v pravo smer. Mislim, da mi bo skakalnica Okurajama vedno bolj všeč, a je še kar nekaj dela, da jo bom povsem osvojila," je po nastopu menila 22-letna Križnar, ki je s petim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala najboljša Slovenka to zimo.

"Predvsem sem zadovoljna z drugim skokom, ki je bil že pravi za stopničke, a na žalost z enim skokom ne moreš priti na stopničke," je dodala Križnar. V slovenskem taboru je danes brez finala na 35. mestu ostala Katra Komar, že v kvalifikacijah pred tekmo pa je po napaki obstala mlada Nika Prevc. "Super. Sapporo je bil za nas vedno uganka, sploh ta skakalnica. Letos pa dvakrat stopničke. Danes druga Ema in peta Nika z res lepim drugim skokom. To pa je le en del ekipe, medtem ko je drugi del danes malenkost razočaral," je uvodoma nastope Slovenk v deželi vzhajajočega sonca ocenil selektor Zoran Zupančič.

"Mlada Nika Prevc je skušala narediti vse, popazila je na več napak, skok pa se ji ni izšel, česar ji ne gre zameriti. Katra je danes nastopila pod pričakovanji, Maja pa je tudi nekako dobila podarjeno točko zaradi diskvalifikacije. Drugi skok je bil slab, ker je že bila 'spakirana' za v hotel," je še pojasnil Zupančič. Slovenska vrsta je sicer tik pred odhodom na Japonsko doživela hud udarec, ko se je na zadnji tekmi silvestrske turneje hudo poškodovala dvakratna olimpijska prvakinja Urša Bogataj. Zaradi poškodbe križne vezi levega kolena je že končala sezono.

Na Japonskem ima novo vlogo tudi nekdanja dolgoletna uspešna slovenska reprezentantka Špela Rogelj. V Sapporu je namreč glavna kontrolorka opreme za dekleta.

Svetovni pokal se bo nadaljeval na Japonskem; skakalke se naslednji konec tedna selijo na srednjo skakalnico v Zao. Vrhunec sezone pa jih čaka na svetovnem prvenstvu v Planici, ki se bo pod Poncami začelo 21. februarja.